Тоттенхэм летом намерен продать Алли

«Тоттенхэм» этим летом готов продать полузащитника Деле Алли.
Как сообщает Football Insider, «шпоры» будут открыты для всех предложений по переходу 25-летнего хавбека, когда откроется трансферное окно. Ориентировочная стоимость Алли - 32 миллиона евро.
Контракт англичанина с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года.
В этом сезоне Алли сыграл 27 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов вернуть Маурисио Почеттино.
Источник — Football Insider
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