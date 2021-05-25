Тоттенхэм летом намерен продать Алли

«Тоттенхэм» этим летом готов продать полузащитника Деле Алли.

Как сообщает Football Insider, «шпоры» будут открыты для всех предложений по переходу 25-летнего хавбека, когда откроется трансферное окно. Ориентировочная стоимость Алли - 32 миллиона евро.

Контракт англичанина с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года.

В этом сезоне Алли сыграл 27 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов вернуть Маурисио Почеттино.