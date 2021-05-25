Вячеслав ШЕВЧУК: «В сборной Украины идет смена поколений»

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением о заявке украинской команды на Евро-2020.

«На 90% тренерский штаб определился с заявкой, и я понимаю, кто будет в этой обойме. Поэтому на этот сбор была приглашена большая группа молодых исполнителей, которая работает на будущее, чтобы посмотреть их в тренировочном процессе. Может, кто-то себя отлично проявит и получит шанс поехать на Евро. Ярмоленко и Коноплянка еще буквально два-три года назад были одними из лидеров сборной, тот же Андрей Пятов. Сейчас пошла смена поколений: Зинченко, Малиновский. Степаненко опытный и еще молодой парень, который должен еще несколько лет играть на этом же уровне», — считает Шевчук.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.