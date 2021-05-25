Барселоне нужен защитник Аякса

Каталонская «Барселона» активно интересуется 23-летним аргентинским центральным защитником «Акяса» Лисандро Мартинесом.

«Блаугранас» планируют выкупить контракт игрока будущим летом за €25 миллионов.

Мартинес защищает цвета «Аякса» с лета 2019 года после перехода из аргентинской «Дефенсы» за €7 миллионов. В минувшем сезоне футболист провел за амстердамский клуб 42 матча во всех турнирах, где забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Контракт Лисандро с «Аяксом» рассчитан до лета 2023 года.

В активе защитника один матч за национальную сборную Аргентины.