Барселоне нужен защитник Аякса

Каталонский клуб интересуется Лисандро Мартинесом

  • 25.05.2021 11:16
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Барселоне нужен защитник Аякса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» активно интересуется 23-летним аргентинским центральным защитником «Акяса» Лисандро Мартинесом.

«Блаугранас» планируют выкупить контракт игрока будущим летом за €25 миллионов.

Мартинес защищает цвета «Аякса» с лета 2019 года после перехода из аргентинской «Дефенсы» за €7 миллионов. В минувшем сезоне футболист провел за амстердамский клуб 42 матча во всех турнирах, где забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Контракт Лисандро с «Аяксом» рассчитан до лета 2023 года.

В активе защитника один матч за национальную сборную Аргентины.

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Источник — Calciomercato

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