ФОТО. Ракицкий показал свою семью

31-летний украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий показал семейную фотографию.
Ярослав сфотографировался вместе с женой Ольгой и детьми — Ярославой и Артемом.
«Семья», — лаконично прокомментировал снимок Ракицкий.
В минувшем сезоне Ракицкий провел за «Зенит» 32 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
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