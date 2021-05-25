ФОТО. Ракицкий показал свою семью

У украинского защитника «Зенита» жена и двое детей

  • 25.05.2021 10:56
  • 4538 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Ракицкий показал свою семью
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий показал семейную фотографию.

Ярослав сфотографировался вместе с женой Ольгой и детьми — Ярославой и Артемом.

«Семья», — лаконично прокомментировал снимок Ракицкий.

В минувшем сезоне Ракицкий провел за «Зенит» 32 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 25.05.2021 12:19
    +1
    У украинского защитника «Зенита» жена и двое детей----------а что должно быть наоборот
    Ссылка
    DKFC
      DKFC, 25.05.2021 12:16
    -1
    Кормилец ,для семьи что то покушать что бы было
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 25.05.2021 11:51
    +3
    Ватник обыкновенный
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 25.05.2021 11:48
    +2
    Можно было просто написать: " кормилец " и пост собрал бы тысячи лайков как с Украины, так и с рф
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 25.05.2021 11:40
    -2
    такой защитник - и из-за идиотской политической составляющей не в сборной...дбл,блд (с)
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 25.05.2021 11:51
    +3
    Ватник обыкновенный
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 25.05.2021 11:48
    +2
    Можно было просто написать: " кормилец " и пост собрал бы тысячи лайков как с Украины, так и с рф
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 25.05.2021 12:19
    +1
    У украинского защитника «Зенита» жена и двое детей----------а что должно быть наоборот
    Ссылка
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