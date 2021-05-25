ФОТО. Ракицкий показал свою семью

31-летний украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий показал семейную фотографию.

Ярослав сфотографировался вместе с женой Ольгой и детьми — Ярославой и Артемом.

«Семья», — лаконично прокомментировал снимок Ракицкий.

В минувшем сезоне Ракицкий провел за «Зенит» 32 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал четыре результативные передачи.