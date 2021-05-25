Вячеслав ШЕВЧУК: «Нельзя отбрасывать Пятова»

Андрей Шевченко должен предоставить игровое время вратарю «Шахтера», считает специалист

  • 25.05.2021 10:45
  • 650 просмотров
  • 2 комментария
Вячеслав ШЕВЧУК: «Нельзя отбрасывать Пятова»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением о ситуации с вратарями в украинской национальной команде перед стартом Евро-2020.

«В этом году отлично себя проявили и Бущан, и Трубин. Пятов мало играл последние полгода, практически не появлялся на поле. Ребята воспользовались этим и показали отличную игру, получили вызов, и теперь для меня конкуренция будет между Бущаном и Трубиным. Но, конечно же, нельзя отбрасывать Пятова, потому что это опытный игрок, который в любой момент может выйти и показать хороший уровень. Я считаю, что Шевченко ему должен предоставить игровое время, чтобы он почувствовал этот тонус игры, который он не получал давно за «Шахтер», — считает Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 25.05.2021 12:02
    -1
    Евгений Кедров, 25.05.2021 11:12
    Пятов конечно, спасибо ему, много раз спасал сборную и Шахту, но, если парень к холодильнику без боли в спине подойти не может, то, извиняюсь, пора идти тренировать.
    не нужно! только не тренировать!
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 25.05.2021 11:12
    +1
    Пятов конечно, спасибо ему, много раз спасал сборную и Шахту, но, если парень к холодильнику без боли в спине подойти не может, то, извиняюсь, пора идти тренировать.
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 25.05.2021 11:12
    +1
    Пятов конечно, спасибо ему, много раз спасал сборную и Шахту, но, если парень к холодильнику без боли в спине подойти не может, то, извиняюсь, пора идти тренировать.
    Ссылка
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