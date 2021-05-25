Вячеслав ШЕВЧУК: «Нельзя отбрасывать Пятова»

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением о ситуации с вратарями в украинской национальной команде перед стартом Евро-2020.

«В этом году отлично себя проявили и Бущан, и Трубин. Пятов мало играл последние полгода, практически не появлялся на поле. Ребята воспользовались этим и показали отличную игру, получили вызов, и теперь для меня конкуренция будет между Бущаном и Трубиным. Но, конечно же, нельзя отбрасывать Пятова, потому что это опытный игрок, который в любой момент может выйти и показать хороший уровень. Я считаю, что Шевченко ему должен предоставить игровое время, чтобы он почувствовал этот тонус игры, который он не получал давно за «Шахтер», — считает Шевчук.