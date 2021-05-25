Алекс ФЕРГЮСОН: «Сульшер хотел стать тренером»

Легендарный бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон поделился мнением о нынешнем главном тренере «красных дьяволов» Уле Гуннаре Сульшере.

«Даже когда он был молодым игроком запаса, даже когда сидел на скамейке, он все время записывал то, что мы отрабатывали на тренировках. Он хотел однажды стать тренером. Он проделал хорошую работу, достиг определенных результатов. Для этого клуба важна свежая кровь, важно вовлекать в процесс новые лица, и он дает молодым игрокам шанс», — отметил Фергюсон.

В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с испанским «Вильярреалом». Поединок состоится в среду, 26 мая.