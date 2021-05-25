Сергей КОВАЛЕЦ: «Главный козырь Шевченко — гибкость действий»

Сборная Украины может действовать по разным тактическим схемам, уверен специалист

  • 25.05.2021 09:48
  • 254 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей КОВАЛЕЦ: «Главный козырь Шевченко — гибкость действий»
© УАФ. Сергей Ковалец

Известный украинский тренер Сергей Ковалец назвал главный козырь главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко в преддверии старта Евро-2020.

«Главный козырь Шевченко? Гибкость действий. Мы уже видели, что наша команда может действовать по разным тактическим схемам. На чемпионате Европы на первое место выходит результат. Поэтому чем больше есть наработок, тем легче добиваться этого результата. Но самое важное, что в самом коллективе царит великолепная атмосфера. В команде есть 20 практически равноценных футболистов», — считает Ковалец.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 25.05.2021 10:11
    0
    Сергей, Шева озвучивал, было, что для него главное это спортивные показатели игроков, так!? А где тогда парни, которые были лучшими в УкрЧемпе? Почему из Укр Чемпа нет никого кроме игроков ДК и Шахты?
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 25.05.2021 10:11
    0
    Сергей, Шева озвучивал, было, что для него главное это спортивные показатели игроков, так!? А где тогда парни, которые были лучшими в УкрЧемпе? Почему из Укр Чемпа нет никого кроме игроков ДК и Шахты?
    Ссылка
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