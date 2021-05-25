Сергей КОВАЛЕЦ: «Главный козырь Шевченко — гибкость действий»

Известный украинский тренер Сергей Ковалец назвал главный козырь главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко в преддверии старта Евро-2020.

«Главный козырь Шевченко? Гибкость действий. Мы уже видели, что наша команда может действовать по разным тактическим схемам. На чемпионате Европы на первое место выходит результат. Поэтому чем больше есть наработок, тем легче добиваться этого результата. Но самое важное, что в самом коллективе царит великолепная атмосфера. В команде есть 20 практически равноценных футболистов», — считает Ковалец.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.