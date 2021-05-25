Ворскле интересен 24-летний форвард из Нигерии Ибрагим Мустафа

190-сантиметровый нападающий может заменить Владислава Кулача

  • 25.05.2021 09:04
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Ворскле интересен 24-летний форвард из Нигерии Ибрагим Мустафа
© kingfut.com

По информации нигерийских СМИ, полтавская «Ворскла», завоевавшая право сыграть в Лиге конференций-2021/22, проявляет заинтересованность в подписании 24-летнего форварда Ибрагима Мустафы.

Контракт нападающего принадлежит нигерийскому клубу «Плато Юнайтед», в составе которого в текущем сезоне футболист провел 9 матчей и забил в них 7 мячей.

Сообщается, что в «Ворскле» рассчитывают заменить Мустафой лучшего бомбардира УПЛ-2020/21 Владислава Кулача, который с большой вероятностью покинет клуб и даже якобы может вернуться в донецкий «Шахтер».

Также интерес к нигерийскому форварду проявляет бельгийский «Беерсхот», северомакедонская «Шкендия», египетский «Замалек», и клубы из Алжира, Марокко, Туниса и Малайзии.

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Источник — All Nigeria Soccer

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