Ворскле интересен 24-летний форвард из Нигерии Ибрагим Мустафа

По информации нигерийских СМИ, полтавская «Ворскла», завоевавшая право сыграть в Лиге конференций-2021/22, проявляет заинтересованность в подписании 24-летнего форварда Ибрагима Мустафы.

Контракт нападающего принадлежит нигерийскому клубу «Плато Юнайтед», в составе которого в текущем сезоне футболист провел 9 матчей и забил в них 7 мячей.

Сообщается, что в «Ворскле» рассчитывают заменить Мустафой лучшего бомбардира УПЛ-2020/21 Владислава Кулача, который с большой вероятностью покинет клуб и даже якобы может вернуться в донецкий «Шахтер».

Также интерес к нигерийскому форварду проявляет бельгийский «Беерсхот», северомакедонская «Шкендия», египетский «Замалек», и клубы из Алжира, Марокко, Туниса и Малайзии.