Руководство Тоттенхэма думает о том, чтобы вернуть Почеттино

«Тоттенхэм» вновь может возглавить Маурисио Почеттино. Как сообщает английская пресса, руководство лондонского клуба рассматривает вариант с возвращением аргентинца.
Напомним, что Почеттино тренировал «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год, выводя клуб в финал Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.
В данный момент Почеттино возглавляет ПСЖ, с которым не смог выиграть чемпионат Франции.
Вернув Почеттино, боссы «Тоттенхэма» надеются убедить форварда Гарри Кейна остаться в клубе.
Напомним, что среди кандидатов на пост тренера «Тоттенхэма» являются Маурицио Сарри, Эдин Терзич, Массимилиано Аллегри и другие тренеры.
Источник — Independent
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