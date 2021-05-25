Руководство Тоттенхэма думает о том, чтобы вернуть Почеттино

«Тоттенхэм» вновь может возглавить Маурисио Почеттино. Как сообщает английская пресса, руководство лондонского клуба рассматривает вариант с возвращением аргентинца.

Напомним, что Почеттино тренировал «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год, выводя клуб в финал Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.

В данный момент Почеттино возглавляет ПСЖ, с которым не смог выиграть чемпионат Франции.

Вернув Почеттино, боссы «Тоттенхэма» надеются убедить форварда Гарри Кейна остаться в клубе.

Напомним, что среди кандидатов на пост тренера «Тоттенхэма» являются Маурицио Сарри, Эдин Терзич, Массимилиано Аллегри и другие тренеры.