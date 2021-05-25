Нуну Эшпириту Санту вскоре может возглавить Порту

Покинувший пост главного тренера «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту может продолжить карьеру на родине и вновь возглавить «Порту».

Как сообщает инсайдер Николо Скира в твиттере, в «Порту» хотят пригласить Санту на смену Сержиу Консейсау, чей контракт истекает в июне.

Санту не только играл за «Порту» с 2002 по 2004 и с 2007 по 2010 года, но и работал главным тренером «драконов» в сезоне-2016/17. Тогда он занял с командой второе место в чемпионате Португалии, после чего клуб договорился со специалистом о прекращении сотрудничества.