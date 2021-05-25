Бэйл и Рэмзи на месте. Известна предварительная заявка Уэльса на Евро-2020

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж объявил предварительную заявку на чемпионат Европы.
В списке находятся 28 футболистов.
Вратари: Уэйн Хеннесси («Кристал Пэлас», Англия), Дэниел Уорд («Лестер», Англия), Адам Дэвис («Сток Сити», Англия).
Защитники: Джеймс Лоуренс («Санкт-Паули», Германия), Бен Дэвис («Тоттенхэм», Англия), Джо Родон («Тоттенхэм», Англия), Крис Мэфем («Борнмут», Англия), Крис Гантер («Чарльтон», Англия), Рис Норрингтон-Дэвис («Шеффилд Юнайтед», Англия), Том Локьер («Лутон», Англия), Неко Уильямс («Ливерпуль», Англия).
Полузащитники: Аарон Рэмзи («Ювентус», Италия), Джо Аллен («Сток Сити», Англия), Джонатан Уильямс («Кардифф Сити», Уэльс), Гарри Уилсон («Ливерпуль», Англия), Итан Ампаду («Челси», Англия), Дэвид Брукс («Борнмут», Англия), Джо Моррел («Лутон», Англия), Мэттью Смит («Манчестер Сити», Англия), Дилан Левитт («Манчестер Юнайтед», Англия), Джордж Томас («Куинз Парк Рейнджерс», Англия), Рубин Колвилл («Кардифф Сити», Уэльс).
Нападающие: Гарет Бэйл («Реал», Испания), Том Лоуренс («Дерби Каунти», Англия), Киффер Мур («Кардифф Сити», Уэльс), Тайлер Робертс («Лидс», Англия), Рабби Матондо («Шальке», Германия), Марк Харрис («Кардифф Сити», Уэльс).
На чемпионате Европы валлийцы сыграют с командами Швейцарии, Турции и Италии.
Источник — Twitter
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