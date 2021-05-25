Хавбек Олимпика Евгений Пасич может перебраться в Верес

Братья Геннадий и Евгений Пасичи, вместе выступавшие в «Днепре-2», «Нефтянике-Укрнефть», «Львове» и «Олимпике», могут воссоединиться в «Вересе».
27-летний Евгений Пасич защищает цвета «Олимпика», его брат-близнец Геннадий - «Вереса». Возможности этих полузащитников хорошо известны нынешнему наставнику ровенчан Юрию Вирту, который работал с ребятами в 2017 году еще в тогдашнем «Вересе» (нынешнем «Львове»).
Портал Transfermarkt оценивает Евгения Пасича в 400.000 евро. Его контракт с донецким клубом истекает 30 июня сего года.
В этом сезоне Пасич сыграл 24 матча в УПЛ, результативными действиями не отмечался.
Источник — Footboom
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