Хавбек Олимпика Евгений Пасич может перебраться в Верес

Опытный игрок воссоединится со своим братом-близнецом

  • 25.05.2021 02:30
  • 29 просмотров
  • 0 комментариев
Хавбек Олимпика Евгений Пасич может перебраться в Верес
© ФК Олимпик. Евгений Пасич

Братья Геннадий и Евгений Пасичи, вместе выступавшие в «Днепре-2», «Нефтянике-Укрнефть», «Львове» и «Олимпике», могут воссоединиться в «Вересе».

27-летний Евгений Пасич защищает цвета «Олимпика», его брат-близнец Геннадий - «Вереса». Возможности этих полузащитников хорошо известны нынешнему наставнику ровенчан Юрию Вирту, который работал с ребятами в 2017 году еще в тогдашнем «Вересе» (нынешнем «Львове»).

Портал Transfermarkt оценивает Евгения Пасича в 400.000 евро. Его контракт с донецким клубом истекает 30 июня сего года.

В этом сезоне Пасич сыграл 24 матча в УПЛ, результативными действиями не отмечался.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Footboom

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности