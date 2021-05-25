Несмотря на Моуриньо Мхитарян продлит контракт с Ромой

Ключевой игрок «Ромы» Генрих Мхитарян в ближайшее время продлит контракт с клубом.
Как сообщает итальянская пресса, стороны уже провели переговоры. Ожидается, что полузащитник продлит соглашение на 2 года. Текущий договор Мхитаряна истекает этим летом.
Напомним, что летом клуб возглавит Жозе Моуриньо. Ранее сообщалось, что Мхитарян хочет покинуть клуб из-за плохих отношений с португальским тренером.
В нынешнем сезоне на счету Мхитаряна 13 голов и 13 ассистов в 44 матчах за «Рому» во всех турнирах.
Источник — Сайт Альфредо Педуллы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.