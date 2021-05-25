Несмотря на Моуриньо Мхитарян продлит контракт с Ромой

У лидера римлян натянутые отношения с новым главным тренером

  • 25.05.2021 02:15
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Несмотря на Моуриньо Мхитарян продлит контракт с Ромой
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ключевой игрок «Ромы» Генрих Мхитарян в ближайшее время продлит контракт с клубом.

Как сообщает итальянская пресса, стороны уже провели переговоры. Ожидается, что полузащитник продлит соглашение на 2 года. Текущий договор Мхитаряна истекает этим летом.

Напомним, что летом клуб возглавит Жозе Моуриньо. Ранее сообщалось, что Мхитарян хочет покинуть клуб из-за плохих отношений с португальским тренером.

В нынешнем сезоне на счету Мхитаряна 13 голов и 13 ассистов в 44 матчах за «Рому» во всех турнирах.

 

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Источник — Сайт Альфредо Педуллы

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