Магуайр – в заявке Манчестер Юнайтед на финал Лиги Европы

В среду, 26 мая «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы сыграет с «Вильярреалом». «Красные дьяволы» опубликовали заявку из 26 человек, которые отправятся в Гданьск на решающий матч. Присутствует в списке даже травмированный защитник Гарри Магуайр.
Вратари: Давид Де Хеа, Дин Хендерсон, Ли Грант, Натан Бишоп
Защитники: Эрик Байи, Виктор Линделеф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Алекс Теллес, Аксель Туанзебе, Аарон Ван-Биссака, Брэндон Уильямс
Полузащитники: Амад Диалло, Бруно Фернандеш, Фред, Дэниел Джеймс, Хуан Мата, Неманья Матич, Скотт Мактоминей, Поль Погба, Донни ван де Бек
Нападающие: Эдинсон Кавани, Энтони Эланга, Мейсон Гринвуд, Маркус Рашфорд, Шола Шортайр
Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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