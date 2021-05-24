Попасть на Олимпиаду. Павелко поставил Михайличенко амбициозную задачу

Президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко после завершения XXIV Конгресса УАФ рассказал о кадровых изменениях в исполнительных органах ассоциации:

«Каждый год мы усиливаем нашу команду. Очень благодарен, что конгресс единогласно поддержал кандидатуру Алексея Михайличенко на должность первого вице-президента УАФ. Я благодарен каждому из делегатов, кто поддержал его.

Алексей Александрович, среди прочего, будет заниматься и нашими олимпийскими сборными. Мы ставим цель впервые попасть на Олимпийские игры, и опыт олимпийского чемпиона по футболу должен нам в этом помочь. Сейчас мы имеем в стране чемпионов мира и Европы по футболу, но не имеем победителей Олимпийских игр.

Я очень надеюсь на знания и опыт Алексея Михайличенко учитывая его легендарное прошлое. Среди прочего, он должен передать свой опыт игрокам сборных и усилить нашу управленческую команду.

Также к нам присоединились Василий Орлецкий и Юрий Голик в качестве вице-президентов, а Андрей Засуха, Александр Каденко и Руслан Ротань – как члены Исполкома УАФ. Я уверен, что каждый из них сделает нашу и так мощную команду еще сильнее».

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