Попасть на Олимпиаду. Павелко поставил Михайличенко амбициозную задачу

Президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко после завершения XXIV Конгресса УАФ рассказал о кадровых изменениях в исполнительных органах ассоциации:
«Каждый год мы усиливаем нашу команду. Очень благодарен, что конгресс единогласно поддержал кандидатуру Алексея Михайличенко на должность первого вице-президента УАФ. Я благодарен каждому из делегатов, кто поддержал его.
Алексей Александрович, среди прочего, будет заниматься и нашими олимпийскими сборными. Мы ставим цель впервые попасть на Олимпийские игры, и опыт олимпийского чемпиона по футболу должен нам в этом помочь. Сейчас мы имеем в стране чемпионов мира и Европы по футболу, но не имеем победителей Олимпийских игр.
Я очень надеюсь на знания и опыт Алексея Михайличенко учитывая его легендарное прошлое. Среди прочего, он должен передать свой опыт игрокам сборных и усилить нашу управленческую команду.
Также к нам присоединились Василий Орлецкий и Юрий Голик в качестве вице-президентов, а Андрей Засуха, Александр Каденко и Руслан Ротань – как члены Исполкома УАФ. Я уверен, что каждый из них сделает нашу и так мощную команду еще сильнее».
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Финал
СССР - Бразилия - 2:1 д.в. (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Ромарио, 29 (0:1). Добровольский, 60 - с пенальти (1:1). Савичев, 103 (2:1).
1 октября 1988. Сеул. "Олимпийский".
---
Анатолий Бышовец: "Ключевым моментом в создании золотой сборной Сеула стал наш конфликт с Лобановским"
---
И так бывает. Ведь в той сборной были из Нефтчи и Жальгириса, куча московских, Днепр, Кайрат, Тбилиси и Михайличенко.)
....
И это только начало аферы...
Финал
СССР - Бразилия - 2:1 д.в. (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Ромарио, 29 (0:1). Добровольский, 60 - с пенальти (1:1). Савичев, 103 (2:1).
1 октября 1988. Сеул. "Олимпийский".
---
Анатолий Бышовец: "Ключевым моментом в создании золотой сборной Сеула стал наш конфликт с Лобановским"
---
И так бывает. Ведь в той сборной были из Нефтчи и Жальгириса, куча московских, Днепр, Кайрат, Тбилиси и Михайличенко.)
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