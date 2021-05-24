Попасть на Олимпиаду. Павелко поставил Михайличенко амбициозную задачу

Президент УАФ рассказал о кадровых изменениях в исполнительных органах

  • 24.05.2021 20:30
  • 1853 просмотра
  • 12 комментариев
Попасть на Олимпиаду. Павелко поставил Михайличенко амбициозную задачу
© УАФ. Михайличенко и Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко после завершения XXIV Конгресса УАФ рассказал о кадровых изменениях в исполнительных органах ассоциации:

«Каждый год мы усиливаем нашу команду. Очень благодарен, что конгресс единогласно поддержал кандидатуру Алексея Михайличенко на должность первого вице-президента УАФ. Я благодарен каждому из делегатов, кто поддержал его.

Алексей Александрович, среди прочего, будет заниматься и нашими олимпийскими сборными. Мы ставим цель впервые попасть на Олимпийские игры, и опыт олимпийского чемпиона по футболу должен нам в этом помочь. Сейчас мы имеем в стране чемпионов мира и Европы по футболу, но не имеем победителей Олимпийских игр.

Я очень надеюсь на знания и опыт Алексея Михайличенко учитывая его легендарное прошлое. Среди прочего, он должен передать свой опыт игрокам сборных и усилить нашу управленческую команду.

Также к нам присоединились Василий Орлецкий и Юрий Голик в качестве вице-президентов, а Андрей Засуха, Александр Каденко и Руслан Ротань – как члены Исполкома УАФ. Я уверен, что каждый из них сделает нашу и так мощную команду еще сильнее».

 См. также: Алексей Михайличенко стал вице-президентом УАФ

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 24.05.2021 21:08
    0
    Alex86 1, 24.05.2021 20:39
    Лучше спроси как туда миху втолкнули учитывая шо он из ДК и то шо он по мониторам больше?!
    Обиделся за тренерство наиСуркисов
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 24.05.2021 21:05
    +1
    Ну дует Михайличенко та тренер Ротань - це буде бімба!!!!!
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 24.05.2021 21:04
    0
    Ой, знайшли амбітну задачу
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.05.2021 21:00
    +1
    Павелка продолжает окружать себя прошлыми футболистами и мошенниками от футбола.... Это тупиковый путь, ОПГ УАФ приростает новыми членами. Просто некому вывести наш футбол из неуправляемого штопора. Все эти ребята рвутся в руководящие органы не для работы на благо отечественного футбола,которые последние годы пребывает в глубоком кризисе,а только чтобы побольше оторвать кусок от огромного финансового пирога УАФ (от зарплаты Маркевича у многих крышу сносит). Только и остается надежда,что эта вакханалия когда-то должна закончиться...
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 24.05.2021 20:58
    +1
    Олимпиада-1988
    Финал
    СССР - Бразилия - 2:1 д.в. (0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Ромарио, 29 (0:1). Добровольский, 60 - с пенальти (1:1). Савичев, 103 (2:1).
    1 октября 1988. Сеул. "Олимпийский".
    ---
    Анатолий Бышовец: "Ключевым моментом в создании золотой сборной Сеула стал наш конфликт с Лобановским"
    ---
    И так бывает. Ведь в той сборной были из Нефтчи и Жальгириса, куча московских, Днепр, Кайрат, Тбилиси и Михайличенко.)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.05.2021 20:54
    -1
    Попасть в ворота противника на Евро . Павелко поставил Михайличенко амбициозную задачу.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 24.05.2021 20:53
    -2
    Попахивает г..вном
    ....
    И это только начало аферы...
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 24.05.2021 20:48
    -1
    Теперь понятно почему колос тянули за уши весь чемпионат
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.05.2021 20:43
    +1
    _Funnycat, 24.05.2021 20:35
    Так , осталось Захарова, Бессонова , Веремеева , шаблия и Чехоналидзе пристроить в УАФ!
    Мде, печально звучит конечно, но это реально 1 из самых удачных трансферов ДК за последние годы
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.05.2021 20:39
    -1
    _Funnycat, 24.05.2021 20:35
    Так , осталось Захарова, Бессонова , Веремеева , шаблия и Чехоналидзе пристроить в УАФ!
    Лучше спроси как туда миху втолкнули учитывая шо он из ДК и то шо он по мониторам больше?!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.05.2021 20:37
    -1
    С этими дебилами мы никогда не увидим наших футболистов на олимпиаде
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 24.05.2021 20:35
    +5
    Так , осталось Захарова, Бессонова , Веремеева , шаблия и Чехоналидзе пристроить в УАФ!
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 24.05.2021 20:35
    +5
    Так , осталось Захарова, Бессонова , Веремеева , шаблия и Чехоналидзе пристроить в УАФ!
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 24.05.2021 21:05
    +1
    Ну дует Михайличенко та тренер Ротань - це буде бімба!!!!!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.05.2021 21:00
    +1
    Павелка продолжает окружать себя прошлыми футболистами и мошенниками от футбола.... Это тупиковый путь, ОПГ УАФ приростает новыми членами. Просто некому вывести наш футбол из неуправляемого штопора. Все эти ребята рвутся в руководящие органы не для работы на благо отечественного футбола,которые последние годы пребывает в глубоком кризисе,а только чтобы побольше оторвать кусок от огромного финансового пирога УАФ (от зарплаты Маркевича у многих крышу сносит). Только и остается надежда,что эта вакханалия когда-то должна закончиться...
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 24.05.2021 20:58
    +1
    Олимпиада-1988
    Финал
    СССР - Бразилия - 2:1 д.в. (0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Ромарио, 29 (0:1). Добровольский, 60 - с пенальти (1:1). Савичев, 103 (2:1).
    1 октября 1988. Сеул. "Олимпийский".
    ---
    Анатолий Бышовец: "Ключевым моментом в создании золотой сборной Сеула стал наш конфликт с Лобановским"
    ---
    И так бывает. Ведь в той сборной были из Нефтчи и Жальгириса, куча московских, Днепр, Кайрат, Тбилиси и Михайличенко.)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.05.2021 20:43
    +1
    _Funnycat, 24.05.2021 20:35
    Так , осталось Захарова, Бессонова , Веремеева , шаблия и Чехоналидзе пристроить в УАФ!
    Мде, печально звучит конечно, но это реально 1 из самых удачных трансферов ДК за последние годы
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 24.05.2021 21:08
    0
    Alex86 1, 24.05.2021 20:39
    Лучше спроси как туда миху втолкнули учитывая шо он из ДК и то шо он по мониторам больше?!
    Обиделся за тренерство наиСуркисов
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 24.05.2021 21:04
    0
    Ой, знайшли амбітну задачу
    Ссылка
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