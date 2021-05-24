Спартак возглавил экс-тренер Бенфики

Совет директоров ФК «Спартак-Москва» утвердил главным тренером первой команды Руя Виторию. Контракт с 51-летним португальцем подписан на два года.

На протяжении карьеры Витория возглавлял «Вилафранкензе», «Бенфику» U-19, «Фатиму», «Пасуш де Феррейру», «Виторию» и «Бенфику».

Последним клубом специалиста был «Аль-Наср», где он работал с 2019 по 2020 годы.

В новый тренерский штаб «Спартака» войдут также первый ассистент Арналду Тейшейра, второй ассистент Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и тренер по физподготовке Паулу Моурау. Все четыре специалиста работали с Виторией в «Витории Гамарайнш», «Бенфике» и «Аль-Насре».