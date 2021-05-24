Спартак возглавил экс-тренер Бенфики

Новым наставником московской команды назначен Руй Витория

  • 24.05.2021 19:31
  • 2351 просмотр
  • 1 комментарий
Спартак возглавил экс-тренер Бенфики
© Getty Images/Global Images Ukraine

Совет директоров ФК «Спартак-Москва» утвердил главным тренером первой команды Руя Виторию. Контракт с 51-летним португальцем подписан на два года.

На протяжении карьеры Витория возглавлял «Вилафранкензе», «Бенфику» U-19, «Фатиму», «Пасуш де Феррейру», «Виторию» и «Бенфику».

Последним клубом специалиста был «Аль-Наср», где он работал с 2019 по 2020 годы.

В новый тренерский штаб «Спартака» войдут также первый ассистент Арналду Тейшейра, второй ассистент Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и тренер по физподготовке Паулу Моурау. Все четыре специалиста работали с Виторией в «Витории Гамарайнш», «Бенфике» и «Аль-Насре».

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Источник — ФК Спартак Москва

(7 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 24.05.2021 19:44
    +2
    Тренеров ск не меняют, толку никакого у рашистов
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.05.2021 19:44
    +2
    Тренеров ск не меняют, толку никакого у рашистов
    Ссылка
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