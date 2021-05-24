ФОТО. Как сборная Испании может выглядеть на Евро-2020

Авторитетный портал Transfermarkt представил, как стартовый состав сборной Испании может выглядеть на грядущем Евро-2020.
Три самых дорогих футболиста — Педри, Родри и Льоренте — оцениваются в €70 миллионов.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.