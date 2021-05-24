Скрипник не спешит продлевать контракт с Зарей

51-летний главный тренер «Зари» Виктор Скрипник не спешит продлевать контракт с луганским клубом.

«Год он будет работать в «Заре». Потому что ему нужно выполнить условия контракта. Через год он уже будет без контракта и будет выбирать.

Не думаю, что он продолжит контракт с «Зарей» сейчас. Я думаю, что он возьмет паузу, отработает этот год и, когда закончится контракт, будет разговаривать с геллером. Геллер настаивает на том, чтобы продлить контракт сейчас. Скрипник не спешит», — отметил журналист Игорь Цыганык.

Под руководством Скрипника «Заря» заняла третье место в минувшем сезоне УПЛ.