Скрипник не спешит продлевать контракт с Зарей

Соглашение специалиста с луганским клубом действительно еще год

  • 24.05.2021 18:52
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Скрипник не спешит продлевать контракт с Зарей
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

51-летний главный тренер «Зари» Виктор Скрипник не спешит продлевать контракт с луганским клубом.

«Год он будет работать в «Заре». Потому что ему нужно выполнить условия контракта. Через год он уже будет без контракта и будет выбирать.

Не думаю, что он продолжит контракт с «Зарей» сейчас. Я думаю, что он возьмет паузу, отработает этот год и, когда закончится контракт, будет разговаривать с геллером. Геллер настаивает на том, чтобы продлить контракт сейчас. Скрипник не спешит», — отметил журналист Игорь Цыганык.

Под руководством Скрипника «Заря» заняла третье место в минувшем сезоне УПЛ.

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Источник — Циганик LIVE

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