«Нужен форвард». Эксперт рассказал об усилении Шахтера

Игорь Цыганык считает, что команде нужно подписать форварда

  • 24.05.2021 18:51
  • 1175 просмотров
  • 4 комментария
«Нужен форвард». Эксперт рассказал об усилении Шахтера
© shakhtar.com

Журналист Игорь Цыганык считает, что «Шахтер» сосредоточится на подписании форварда, а тренер Роберто Де Дзерби не хочет иметь в составе много бразильцев.

«У «Шахтера» нет форварда. Фернандо не форвард, Дентиньо аналогично. И он, кажется, уже отправился в Бразилию. Мораес серьезно травмирован, раньше сентября не ждут. А ему еще нужно набрать форму».

«Нужен нападающий, поиски идут. Насколько я знаю, Де Дзерби не хочет, чтобы это был бразилец. У него другое направление и видение».

«Такого количества бразильцев уже не будет в «Шахтере», - считает Цыганык.

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Источник — Циганик LIVE

(4 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 24.05.2021 19:40
    -1
    joe777., 24.05.2021 19:37
    Чмораеш уже не подходит?
    У него ж травма надолго
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 24.05.2021 19:37
    0
    Чмораеш уже не подходит?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 24.05.2021 19:12
    -1
    " Експерт розповів " - експерт ?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 24.05.2021 19:09
    -1
    Циганик журналіст?
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 24.05.2021 19:37
    0
    Чмораеш уже не подходит?
    Ссылка
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