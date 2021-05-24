«Нужен форвард». Эксперт рассказал об усилении Шахтера

Журналист Игорь Цыганык считает, что «Шахтер» сосредоточится на подписании форварда, а тренер Роберто Де Дзерби не хочет иметь в составе много бразильцев.

«У «Шахтера» нет форварда. Фернандо не форвард, Дентиньо аналогично. И он, кажется, уже отправился в Бразилию. Мораес серьезно травмирован, раньше сентября не ждут. А ему еще нужно набрать форму».

«Нужен нападающий, поиски идут. Насколько я знаю, Де Дзерби не хочет, чтобы это был бразилец. У него другое направление и видение».

«Такого количества бразильцев уже не будет в «Шахтере», - считает Цыганык.