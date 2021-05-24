ГАСПЕРИНИ: «Тяжелый сезон Аталанты. Снова без трофеев, но мы довольны»

В целом, тренер доволен сезоном

  • 24.05.2021 17:45
  • 675 просмотров
  • 2 комментария
ГАСПЕРИНИ: «Тяжелый сезон Аталанты. Снова без трофеев, но мы довольны»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» третий сезон кряду вышла в Лигу чемпионов, однако в финале Кубка Италии упустила возможность выиграть трофей, проиграв «Ювентусу».

Наставник Джан Пьеро Гасперини позитивно оценил сезон.

«Мы все равно довольны сезоном. Снова без трофеев, но мы вышли в Лигу чемпионов и финал Кубка Италии. Теперь нужно отдохнуть, потому что был сложный сезон, команда провела почти 70 матчей за год. Нам нужен отдых».

«Я доволен тем, как развивается команда. «Аталанта» на уровне сражается в Италии с клубами, у которых бюджет больше, чем у нас», - считает Гасперини.

Украинский хавбек Руслан Малиновский провел в сезоне 43 матча, забил 10 голов и сделал 12 ассистов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football-Italia

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.05.2021 18:10
    0
    Третє місце в чемпіонаті це теж крутий результат.
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 24.05.2021 18:10
    0
    Итальянская "заря".) Та нормас для провинции.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.05.2021 18:10
    0
    Третє місце в чемпіонаті це теж крутий результат.
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 24.05.2021 18:10
    0
    Итальянская "заря".) Та нормас для провинции.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности