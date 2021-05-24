ГАСПЕРИНИ: «Тяжелый сезон Аталанты. Снова без трофеев, но мы довольны»

«Аталанта» третий сезон кряду вышла в Лигу чемпионов, однако в финале Кубка Италии упустила возможность выиграть трофей, проиграв «Ювентусу».

Наставник Джан Пьеро Гасперини позитивно оценил сезон.

«Мы все равно довольны сезоном. Снова без трофеев, но мы вышли в Лигу чемпионов и финал Кубка Италии. Теперь нужно отдохнуть, потому что был сложный сезон, команда провела почти 70 матчей за год. Нам нужен отдых».

«Я доволен тем, как развивается команда. «Аталанта» на уровне сражается в Италии с клубами, у которых бюджет больше, чем у нас», - считает Гасперини.

Украинский хавбек Руслан Малиновский провел в сезоне 43 матча, забил 10 голов и сделал 12 ассистов.