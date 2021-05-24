Селезнев назвал свой любимый клуб

35-летний украинский нападающий Евгений Селезнев, чей контракт принадлежит «Колосу», поздравил донецкий «Шахтер» с 85-летием.
«С днем рождения, любимый клуб!», — написал Селезнев, комментируя видео одного из своих голов за «Шахтер».
Контракт Селезнева принадлежал «Шахтеру» с 2002 по 2009 годы, с 2011 по 2012 годы и в 2016 году.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.