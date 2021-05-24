Селезнев назвал свой любимый клуб

Украинский форвард поздравил «Шахтер» с 85-летием

  • 24.05.2021 17:11
  • 1404 просмотра
  • 2 комментария
Селезнев назвал свой любимый клуб
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Селезнев

35-летний украинский нападающий Евгений Селезнев, чей контракт принадлежит «Колосу», поздравил донецкий «Шахтер» с 85-летием.

«С днем рождения, любимый клуб!», — написал Селезнев, комментируя видео одного из своих голов за «Шахтер».

Контракт Селезнева принадлежал «Шахтеру» с 2002 по 2009 годы, с 2011 по 2012 годы и в 2016 году.

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Источник — Instagram

(8 голосов)

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Комментарии
    лом
    online
      лом, 24.05.2021 18:03
    0
    Ещё бы! Его первого показали в праздничной нарезке.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.05.2021 17:23
    0
    странно шо не колос)
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 24.05.2021 18:03
    0
    Ещё бы! Его первого показали в праздничной нарезке.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.05.2021 17:23
    0
    странно шо не колос)
    Ссылка
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