Селезнев назвал свой любимый клуб

35-летний украинский нападающий Евгений Селезнев, чей контракт принадлежит «Колосу», поздравил донецкий «Шахтер» с 85-летием.

«С днем рождения, любимый клуб!», — написал Селезнев, комментируя видео одного из своих голов за «Шахтер».

Контракт Селезнева принадлежал «Шахтеру» с 2002 по 2009 годы, с 2011 по 2012 годы и в 2016 году.