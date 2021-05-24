Источник: Луческу посетит финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов

Наставник «Динамо» поедет на заключительные еврокубковые матчи

  • 24.05.2021 16:51
  • 796 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Луческу посетит финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

75-летний главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу посетит финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов.

«Любому из нас в неполных 76 лет хотелось бы иметь такую же кипучую энергию, как у румына. По нашей информации, Луческу, по приглашению УЕФА, посетит оба финальных матча еврокубков», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Финал Лиги Европы, в котором встретятся «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед», состоится в среду, 26 мая, в Гданьске. Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси», состоится в субботу, 29 мая, в Лиссабоне.

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Источник — Telegram

(3 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.05.2021 17:07
    +2
    Golhrenshtanga, 24.05.2021 17:06
    Ну и к чему это
    до відома
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 24.05.2021 17:06
    -2
    Ну и к чему это
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.05.2021 17:07
    +2
    Golhrenshtanga, 24.05.2021 17:06
    Ну и к чему это
    до відома
    Ссылка
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