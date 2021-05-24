Источник: Луческу посетит финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов

75-летний главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу посетит финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов.

«Любому из нас в неполных 76 лет хотелось бы иметь такую же кипучую энергию, как у румына. По нашей информации, Луческу, по приглашению УЕФА, посетит оба финальных матча еврокубков», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Финал Лиги Европы, в котором встретятся «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед», состоится в среду, 26 мая, в Гданьске. Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси», состоится в субботу, 29 мая, в Лиссабоне.