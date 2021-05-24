Сергей ХАРЧЕНКО: «Над мини-футболом всегда будет висеть дамоклов меч»

Специалист рассказал о развитии пляжного и массового футбола

  • 24.05.2021 16:39
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Сергей ХАРЧЕНКО: «Над мини-футболом всегда будет висеть дамоклов меч»
© Facebook. Сергей Харченко

Сергей Харченко, почетный президент Ассоциации пляжного футбола и генеральный менеджер всеукраинский ассоциации массового футбола СОККЕР УКРАИНЫ, рассказал о развитии и популяризации этих видов спорта.

«Лично я за то чтобы ставить цель систематизировать внедрить культуру и правило «Один игрок – Одна команда – Один вид футбола» на протяжении сезона. Эта стратегическая цель. Ее реализовать прямо сегодня невозможно. Но стремиться к этому важно!»

- Сергей, в Украине вы считаетесь одним из самых топовых футбольных управленцев, который умеет решать поставленные задачи. Много лет вы работали в структуре пляжного футбола и добились невероятных результатов, сделав вашу страну в 2016-м году чемпионом Европы по пляжному футболу. Как у вас получилось забрать этот титул у таких акул бич-соккера, как Португалия, Испания, Россия, Италия?
- Первый организованный турнирчик по пляжному футболу провели в Киеве в 2000 году. Начинали с нуля. Сначала у нас стояла задача развить пляжку на местном уровне. Потом постепенно проводили турниры по городам. Старались сделать так, чтобы в регионах пляжный футбол стал популярным и у нас это получилось: Киев, Одесса, Харьков, Днепропетровск, Севастополь, Запорожье – в крупных городах везде проводили свои чемпионаты. Лучшие команды от городов попадали в финальную пульку и там определяли чемпиона. В 2007-2008 гг. этот момент пляжный футбол стал очень популярным видом спорта в Украине. Очень сильная динамика была развитию пляжному футболу. Лучшие команды ездили в разные город, народ по всей стране почувствовал и увидел эту прекрасную атмосферу бичсоккера. В 2009 году мы отобрали молодой костяк из 12-15 лучших игроков и постоянно их вели, растили. Они много вместе тренировались и играли на протяжении пяти лет, как говорят, в режиме профессионального клуба, и это принесло результат в перспективе. Серебро на Евро 2015 и победа на пляжном Евро 2016 стала громким результатом для страны.

- Есть еще такое мнение, что у нас в футзал, в пляжный футбол, в большой футбол и в сокка играют почти одни и те же люди и это, якобы, очень плохо. Пример: братья Барсуки, которые выигрывают летом чемпионат Украины и Европы по пляжному футболу, а весной забивают голы через себя уже в полуфинале чемпионата Украины по футзалу…
- Не стоит обращать внимание на то, кто и что говорит. К сожалению, или к счастью, это обыденная практика, когда футболисты летом играют в пляжный, а зимой в футзал, а весной и осенью в большой футбол, а потом еще в промежутках еще и в сокку-футбол 6х6. Не совмещать эти виды спорта и заниматься чем-то одним могут себе позволить, разве что самые топовые игроки из Испании, Португалии, Бразилии. Как бы мы не старались в том же пляжном футболе, но невозможно, чтобы люди весь год в него играли и зарабатывали. Сезон в пляжном футболе не такой длинный, зимой матчей почти нет. Мы не в Бразилии, где можно играть в пляжку круглый год и зарабатывать на разных турнирах. Как людям виживать, и что делать? Поэтому они и играют в футзал или в большой футбол. Почти все лидеры нашей сборной играют и в футзал, и в пляжный, и в футбол 6х6, есть ребята, кто бегает в низших лигах в большой футбол. У лучших игроков в сумке по пять разных форм и он, бывает, даже путается, когда и где у него следующая игра. Но если он хорош и в пляжный, и в футзал, и в мини и его зовут везде, то почему ему не играть? Конечно, в идеале сконцентрироваться на чем-то одном. Но у нас, как и у вас, нет таких финансовых воможностей, чтобы человек мог заниматься, допустим, только пляжным или только футзалом, делать это круглый год и зарабатывать столько, чтобы содержать свою семью. Но лично я за то чтобы ставить цель систематизировать внедрить культуру и правило «Один игрок – Одна команда – Один вид футбола» на протяжении сезона. Эта стратегическая цель. Ее реализовать прямо сегодня невозможно. Но стремиться к этому важно!

- Почему вы закончили с пляжкой, и ушли в футбол 6 на 6?
- Ну, во-первых, я ни с чем не заканчивал. Пляжный футбол всегда со мной. И вряд ли уже отпустит. В статусе уже почетного президента Ассоциации пляжного футбола Украины, я всегда участвую в поддержке и развитии это прекрасного вида футбола! Всему свое время. Вовремя уйти – тоже нужно уметь! Отойти на пике результата это сложно и возможно многим не понятно. Но осенью в 2016 я сделал так как сделал. Не жалею. Все всегда к лучшему! В пляжном пройден путь с 2000 по 2016. Мы с моей командой много чего сделали и добились. Когда мы только начинали, то к пляжке было такое отношение, что мужички бегают по песочку под пивасик. Теперь этот вид футбола имеет в Украине статус вида спорта! И один из авторитетных членов в семье Украинской Ассоциации Футбола. Украина выиграла Чемпионат Европы в пляжном футболе. Это уже в истории навсегда. Этим стране можно гордиться. Я счастлив, что имею к этому отношение и причастность. Многие на протяжении начала 2000-ых очень скептически относились к тому, что мы делаем. Теперь наоборот, многие хотят быть причастными и быть в пляжном футболе. Это очень здорово! Сейчас мне интересно попробовать что-то новое, поэтому я взялся за формат массового футбола. Я увидел в футболе 6х6 очень серьезную перспективу, новые горизонты и возможности. Хочется ставить перед собой новые высокие цели и задачи, поэтому и ушел в новый проект. Мне легко. У меня есть опыт начинать все с нуля - развивать чемпионат, популяризировать эту игру в массах, собирать сборную. Кстати, матчи с Молдовой 29 и 30 апреля в Кишиневе стали для нас историческими и первыми в нашей новейшей истории деятельности всеукраинской ассоциации массового футбола СОККЕР УКРАИНА.

«Если дошло до того, что такие люди, как Перес и Берлускони выступают за то, чтобы сократить количесвто минут в таймах с 45-ти до 35-ти, а то и до 30-ти. Формат 6 на 6 или сокка идет в ногу со временем и это самое главное его преимущество. Он динамичный, зрелищный, быстрый, короткий по времени по сравнению с большим футболом. Да и телекомпаниям легче в эфирной сетке найти час – чем два часа»

- Почему для такого исторического события выбрали в соперники, именно, Молдову? Слуйчайно получилось или был какой-то повод?
- Нет, не случайно. Во многом, именно Молдова поспособствовала тому, что мы серьезно вошли в формат сокка-футбол6х6. Именно Молдова содействовала нам в международной истории и партнерстве с мировым промоутером International Socca Federation. Спасибо друзьям!

- Подождите! Украина в 2003-м году играла в финале ЕВРО по футзалу, а в 2016-м году выиграла пляжный ЕВРО. И вы говорите, что Молдова как-то повлияла на то, что вы начали играть в сокка?
- Да, все правильно. Так и есть. Президент вашей федерации футбола Леонид Олейниченко и президент Socca Молдовы Игорь Карасев мне очень сильно помогли в моем восприятии и мировоззрении в области массового футбола! Именно они открыли мне этот формат и дали диагональ и нужный вектор в международном пространстве. Их аргументы и их история в Молдове, повлияли на мой выбор и решения в Украине. И персональная благодарность моему соратнику и другу Александру Кучерявому! Именно он где-то в 2014 году подсветил и направил мои мысли в массовый футбол.

- А какие аргументы они вам приводили?
- Самый главный, что этот формат футбола народный и очень популярный в мире. Многие причастны или играют в футбол! Но очень не многие, при этом, могут и играют именно в классический футбол. И я не могу с этим не согласиться.

- Почему?
- Много аргументов. Понимаете, людям часто трудно выдерживают смотреть или быть причастным к большому футболу по 90 и более минут. В этом быстром мире – это уже слишком долго. Вспомни, как было раньше. Был телек, где передачи шли по часу. Потом появился Ютуб, где ролики были на 10-20 минут. А сейчас в тренде тик-ток, где видео идет меньше минуты. Так и в футболе. Если дошло до того, что такие люди, как Перес и Берлускони выступают за то, чтобы сократить количесвто минут в таймах с 45-ти до 35-ти, а то и до 30-ти. Формат 6 на 6 или сокка идет в ногу со временем и это самое главное его преимущество. Он динамичный, зрелищный, быстрый, короткий по времени по сравнению с большим футболом. Да и телекомпаниям легче в эфирной сетке найти час – чем два часа. Отдельная теми и инфраструктура. Создать поля для маленького футбола намного дешевле и беспроблемней чем для классического футбола. Поле для футбола стационарное – это ориентир гектар земли включая сопутствующую инфраструктуру, подтьезды, раздевалки. Цена вопроса под ключ от 500 тысяч долларов до миллиона. Это не простая задача найти в мегаполисах свободный гектар земли, да и инвестиция не малая.

- Когда я смотрел матчи между сборными Молдовой и Украиной, у меня сложилось впечателение, что я посмотрел абсолютно разные игры. И составы одинаковые по людям были, и сценарий по счету тоже схожий - оба раза Молдова вяло проигрывала, но потом героически с накалом  отыгрывалась. Может быть я не прав, но мне показалось, что визуально получились две разные игровые картины…
- Вы, правы. Оба матча хоть и получились схожими по сценарию, но игры были совершенно разные. Первый матч в Кишиневе был похож больше на футзал: перекаты, раскаты, короткие розыгрыши мяча, забегания, скрещевания. А вторая игра в Чореску уже была схожа с классческим большим футболом: много навесов, передач верхом и поперек поля, верховая борьба в воздухе, даже попытки завершать атаки ударами головой. Если посмотреть, как мы забили наши два гола из трех во втором матче, то они получились тоже не футзальные, а футбольные – пасы поперек, прием, скидка и завершение.

- А почему так получилось, и мы увидели совершенно два разных матча по структуре?
- Много зависит от площадок, точней от их размера. В Чореску размер поля – 30 на 50. Это больше, чем в Кишиневе. Нашей команде проще и удобней играть на такой площадке, как в Чореску, потому что у нас в Киеве на «Гидропарк Арене» она такая же.

- По идее, к такому формату больше приспособлены ребята из футзала. У вас как в сборной? Тоже больше футзалистов?
- Да, считается, что футзалистам легче. Хотя не всем. Мяч тут другой, покрытие отличается, жетский пас не работает так, как в футзале. Наш вратарь Анатолий Пилипенко из большого футбола, играл по вышке за «Днепр» и другие клубы, есть еще парочка ребят, кто начинал в большом.   

«Футзал начал отделяться и позиционировать себя, как отдельный вид спорта, который ближе к играм, которые проводятся в зале: ганбол, баскетбол, хоккей. Мое мнение – в какой то период они делали все, чтобы как можно дальше отдалиться от футбола и позиционировать себя новой и отдельной дисциплиной, отдельным видом спорта»

- В формате 6 на 6 на улице играется очень много турниров, лиг, чемпионатов. Но нет какой-то единой системы, как в том же футзале или пляжном футболе. Даже у нас в Молдове чемпион по футзалу всегда один и общепризнанный, как и по пяжному тоже. А вот в вашей теме все вроде бы все играют по одним правилам и на одинаковых площадках, но есть чемпион по сокка, есть чемпион по мини-футболу, есть чемпион по 6 на 6. Почему нет какой-то одной единой струтктуры или системы?
- Все дело в том, что ФИФА официально признает только три вида футбола: классический большой футбол, футзал и пляжный. Поэтому на данном этапе формат 6 на 6 идет другим путем и развивается по условно американской системе.

- Это как? Поясните, пожалуйста…
- Это, как в боксе. Сколько в боксе крупных мировых организаций, каждая из которых ведет свой рейтинг, свои турниры и определяет своих чемпионов.

- WBC, WBA, IBF, WBO, IBO, есть еще WPBF, кажется…
- Сколько получается? Пять? Шесть? Так и тут. Есть мировой промоутер массового футбола International Socca Feferation, есть мировая федерация мини-футбола WMF, есть европейская ассоциация EMF, есть и другие. Каждая из них проводит свои коммерческие турниры среди сборных и клубов между странами. Возможно, в будущем будет какой-то общий турнир или единая организация, на котором сыграют лучшие команды от всех ассоциаций, чтобы определить самых сильнейших. В боксе же объединяют пояса, и победитель может собрать, к примеру, все четыре пояса и стать абсолютным чемпионом мира. Я не вижу причин, почему это не сделать и среди команд, которые играют в формате 6 на 6.

- Не могу понять, почему ФИФА и УЕФА так активно поддерживают футзал и пляжный футбол, но скажем так не признает мини-футбол? 
 Изначально футзал и мини-футбол считался одним видом. Просто разнились названия, где-то называли так, а где-то иначе, но футзал и мини-футбол были синонимы. Это в сознании многих является одним и тем же. В 1996-м году, когда я начинал работать в области спорта и футбола, в Украине наша федерация официально так и называлась: федерация мини-футбола и футзала. Но потом футзал начал отделяться и позиционировать себя, как отдельный вид спорта, который ближе к играм, которые проводятся в зале: ганбол, баскетбол, хоккей. На мой взгляд, они делали все, чтобы как можно дальше отдалиться от футбола и позиционировать себя новой и отдельной дисциплиной. Отдельный вид спорта. Посмотри на футзальные правила. Ауты подаются ногами, а свободные удары от ворот руками – все, наоборот, по сравнению с большим футболом. Идем дальше. После пяти фолов любое дальнейшее нарушение в тайме наказывается пробитием штрафного удара – это уже как в баскетболе. Т.е. футзал – очень далеко ушел от классических правил игры в футбол. Я бы характеризовал Футзал это видом спорта, чем просто вид футбола. И так же, кстати, и пляжный футбол.

- В конце 90-х мини-футбол 6 на 6 на улице начинал развиваться  и играли в него по футбольным правилам без пробития штрафных за фолы и со свободными ударами ногами, но потом все как-то сникло. Испанцы и президент российской «Дины» Козлов так раскрутили футзал, что все поменяли пятерочку на футзальную четверочку и ушли в зал…
- Это неудивительно, потому что в начале нулевых годов подключились УЕФА и ФИФА. Они взяли под свое крыло всю структуру футзала и начали в это инвестировать! Проводили сильную маркетинговую, медийную раскрутку и люди подсели на футзал. Футзал очень популярен!

«Можно сколько угодно официально не реагировать и не предоставлять официального статуса мини-футболу, но по факту футбол под открытым небом на воздухе на синтетике в разных форматах от 3х3 до 8х8 –согласитесь, самый массовый и самый популярный вид футбола в мире!. Уверен рано или поздно ФИФА и УЕФА эту тему систематизирует и возьмет под контроль!»

- До 2010 – 2011 годов я, вообще, ничего не слышал про мини-футбол. Футзал набирал обороты, а в мини-фуболе на открытом воздухе проводились какие-то любительские турнирчики, но все это выглядело как-то не очень серьезно. Почему сейчас мини-футбол так набирает обороты?
- Потому что футбол под открытым небом на воздухе на синтетике – самый массовый и самый популярный вид спорта в мире. И пока в официальных институциях футбола в Швейцарии этого не увидели, в Восточной Европе несколько ребят из Чехии и Венгрии додумались до этого раньше и начали продвигать это дело. К ним присоединились потом румыны, словаки, венгры.  Они зашли в нужный момент в нужное время. Получили хороший рынок и продукт без какой-либо конкуренции. Так появилась ЕМF – европеская федерация мини-футбола. Можно сказать, что они стали первой официальной организацией, которая взялась, именно, за мини-футбол.  Они оседлали тренд. Спрос был сильный на этот продукт.

- Я как-то читал про них, но вся их деятельность вызывает у меня больше скептическое мнение. Когда из девяти чемпионатов Европы у них шесть раз выиграла Румыния, а Испания, Португалия, Италия, не попадали даже никогда в призеры, что это за турниры такие?
- Все дело в том, что права на слово футбол – официально принадлежат ФИФА. Поэтому никто не имеет право проводить официальных турниров, в которых присутствует название футбол. Из-за этого EMF позиционирует себя, как организация, которая проводит любительские чемпионаты, неофициальные скажем так. В моей системе понимания, я называю это частным бизнесом. Все игроки, прежде чем сыграть в матчах под этой эгидой, обязаны получить статус любителй, год не играть в профессиональных турнирах UEFA и FIFA и не иметь профессиональных контрактов. В этом направлении, румыны организовали и реализовали большую работу. Собирали бывших сильных футболистов, которые завершили карьеры и с ними выигрывали эти чемпионаты. Так же у румынов на посту идейного вдохновителя и СЕО менеджера процессов развития мини футбола стоял очень сильный специалист и топ-менеджер. Он кстати сейчас уже в УЕФА, как президент Федерации футбола Румынии.

- Но тогда это турнир среди ветеранов. Так и назовите его – Чемпионат Европы по мини-футболу среди ветеранов…
- У некоторых команд там играют и молодые ребята, которые никогда не играли в профессиональном футболе или тоже закончили больше года назад.

- В большом футболе были Зидан и Рональдо, потом появились Месси и Криш. В футзале на смену Еременко пришел Фалькао, потом Рикардиньо. В пляжном звездой был испанец Амарел, португалец Маджер, Станкович из Швейцарии. В мини-футболе есть игроки, которые сопоставимые с ними по рангу?
- На этот вопрос сложно ответить, потому что в разных версиях турниров, которые проходят под эгидами разных организаторов – везде разные игроки. Если брать EMF, то там, как я уже говорил, играют в основном люди, которые играли в большой футбол, но закончили карьеры. Когда Россия выиграла чемпионат, за нее играли бышие сборники по большому футболу: Алдонин, Медведев, Корчагин, Смертин. Но если честно, мне не интересна EMF и ее мировой партнер WMF.

- Почему?
- Я предупреждал их пару лет тому назад, что нужно что-то делать со стратегией отношений с футзалом и признанием мини-футбола официальным видом спорта. Идеально было бы ребрендироваться в условное название «мини-бол». Потому что можно нарваться на запрет в развитии или не поддержку официальную, без статусную, что в принципе, одно и тоже. Над мини-футболом всегда будет висеть дамоклов меч – запрет со стороны официальных институций футбола на участие игрокам в соревнованиях под егидами частных структур EMF и WMF, а так же их представителям в странах. Футбол, футзал и пляжный футбол могут и должны защищать свои интересы и свой рынок! И это не страшилки. УЕФА уже показала, как она умеет быстро решать вопросы со строптивыми, и с теми, кто действует в ущерб единой системе развития футбола. Как только кто пытается выстроить надстройки над ФИФА и УЕФА или альтернативные центры влияния, сразу же летит ответный удар. И мы это видели на примере недавней попытки создания Суперлиги. Лично я предпочитаю всегда играть по правилам. Возможно, я всегда имел обособленные мнения и позиции, но придерживался только системы координат централизованных правил. На данный момент Украинская Ассоциация Футбола не признает мини-футбол в Украине. И я подчиняюсь. Мы развиваемся в Украине в фарватере массового футбола под эгидой УАФ. Все, что не поддерживается УАФ в области массового футбола, нас там нет. При этом мы подписали соглашение с международным промоутером Socca International Federation. Их центральный офис находится в Бирмингеме, а игра под названием Сокка – великолепное маркетинговое решение!

- В чем его великолепие?
- Сокка, это очень мощный игрок на мировом рынке в области массового футбола, который не раздражает официальные футбольные институции, потому что никак не использует слово футбол! Контракт с ISF - это наши персональные возможности в Украине играть легитимно и на уровне сборной. Мы собрали молодую команду по сокка-футбол 6х6. Костяк этой команды молодые футболисты 20-22 года. Укрепим их авторитетными игроками с футзала и пляжного футбола и ставим перед собой цель в стратегии 2022-2025 годов бороться за чемпионство в Европе и мире!

Сергей БЕСЕДИН

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Источник — Sport.ua

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