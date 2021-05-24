Состав Австрии. Соперник Украины определился с заявкой на Евро

Наставник Франко Фода выбрал 26 игроков

  • 24.05.2021 16:45
  • 1859 просмотров
  • 4 комментария
Состав Австрии. Соперник Украины определился с заявкой на Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер сборной Австрии Франко Фода назвал окончательную заявку сборной Австрии на Евро-2020. Команда вместе с Нидерландами и Северной Македонией является соперником сборной Украины.

Главными звездами австрийцев считаются Давид Алаба, Александар Драгович и Марсель Забитцер.

Вратари: Даниэль Бахманн (Уотфорд), Павао Перван (Вольфсбург), Александер Шлагер (ЛАСК).

Защитники: Давид Алаба (Бавария), Александар Драгович (Байер), Марко Фридль (Вердер), Мартин Хинтереггер (Айнтрахт Ф), Штефан Ляйнер (Боруссия М), Филипп Ляйнхарт (Фрайбург), Штефан Пош (Хоффенхайм), Кристофер Триммель (Унион), Андреас Ульмер (Зальцбург).

Хавбеки: Юлиан Баумгартлингер (Байер), Кристоф Баумгартнер (Хоффенхайм), Флориан Гриллиш (Хоффенхайм), Штефан Ильсанкер (Айнтрахт Ф), Конрад Ляймер (Лейпциг), Валентино Ласаро (Боруссия М), Марсель Забитцер (Лейпциг), Луис Шауб (Люцерн), Хавьер Шлагер (Вольфсбург), Алессандро Шопф (Шальке).

Форварды: Марко Арнаутович (Шанхай), Михаэль Грегоритш (Аугсбург), Саша Каладжич (Штутгарт), Карим Онисиво (Майнц).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    svv72
    online
      svv72, 24.05.2021 17:54
    0
    Я бы сказал " с миру по нитке - голому рубашка "
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 24.05.2021 17:37
    +1
    Сборная Бундеслиги.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 24.05.2021 17:24
    +2
    Забитцер, Ляймер, Ласаро, Каладжич, Алаба, Драгович, Хинтереггер и наверное Арнаутович (не понятно в какой он сейчас форме) всегда на слуху и являются одними из лидеров своих клубов, австрийцы точно дадут бой , сильный подбор исполнителей.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 24.05.2021 17:05
    +4
    Незнаю кто эти люди,но то что практически все играюттв Бундеслиге нашим будетт ой как не просто
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 24.05.2021 17:05
    +4
    Незнаю кто эти люди,но то что практически все играюттв Бундеслиге нашим будетт ой как не просто
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 24.05.2021 17:24
    +2
    Забитцер, Ляймер, Ласаро, Каладжич, Алаба, Драгович, Хинтереггер и наверное Арнаутович (не понятно в какой он сейчас форме) всегда на слуху и являются одними из лидеров своих клубов, австрийцы точно дадут бой , сильный подбор исполнителей.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 24.05.2021 17:37
    +1
    Сборная Бундеслиги.
    Ссылка
    svv72
    online
      svv72, 24.05.2021 17:54
    0
    Я бы сказал " с миру по нитке - голому рубашка "
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности