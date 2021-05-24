Состав Австрии. Соперник Украины определился с заявкой на Евро

Тренер сборной Австрии Франко Фода назвал окончательную заявку сборной Австрии на Евро-2020. Команда вместе с Нидерландами и Северной Македонией является соперником сборной Украины.
Главными звездами австрийцев считаются Давид Алаба, Александар Драгович и Марсель Забитцер.
Вратари: Даниэль Бахманн (Уотфорд), Павао Перван (Вольфсбург), Александер Шлагер (ЛАСК).
Защитники: Давид Алаба (Бавария), Александар Драгович (Байер), Марко Фридль (Вердер), Мартин Хинтереггер (Айнтрахт Ф), Штефан Ляйнер (Боруссия М), Филипп Ляйнхарт (Фрайбург), Штефан Пош (Хоффенхайм), Кристофер Триммель (Унион), Андреас Ульмер (Зальцбург).
Хавбеки: Юлиан Баумгартлингер (Байер), Кристоф Баумгартнер (Хоффенхайм), Флориан Гриллиш (Хоффенхайм), Штефан Ильсанкер (Айнтрахт Ф), Конрад Ляймер (Лейпциг), Валентино Ласаро (Боруссия М), Марсель Забитцер (Лейпциг), Луис Шауб (Люцерн), Хавьер Шлагер (Вольфсбург), Алессандро Шопф (Шальке).
Форварды: Марко Арнаутович (Шанхай), Михаэль Грегоритш (Аугсбург), Саша Каладжич (Штутгарт), Карим Онисиво (Майнц).
Источник — Twitter
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