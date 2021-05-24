Андрей ПАВЕЛКО: «УАФ и УЕФА поддерживают возрождение Металлиста»

Президент УАФ Андрей Павелко поделился мнением о возможном возрождении харьковского футбольного клуба «Металлист».
«Очень приятной и важной стала недавняя новость о начале возрождения футбольного клуба «Металлист». Возвращение клубного гранда станет прекрасным продолжением славной истории футбольного Харькова. Украинская ассоциация футбола и УЕФА поддерживают возрождение ФК «Металлист». Желаем клубу и всему харьковскому футболу новых побед и достижений», — сказал Павелко, выступая на Конгрессе УАФ в Харькове.
«Металлист» может возродиться на базе ФК «Металл», который обеспечил себе выход в Первую лигу.
Источник — ФК Металл
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