Андрей ПАВЕЛКО: «УАФ и УЕФА поддерживают возрождение Металлиста»

Президент УАФ Андрей Павелко поделился мнением о возможном возрождении харьковского футбольного клуба «Металлист».

«Очень приятной и важной стала недавняя новость о начале возрождения футбольного клуба «Металлист». Возвращение клубного гранда станет прекрасным продолжением славной истории футбольного Харькова. Украинская ассоциация футбола и УЕФА поддерживают возрождение ФК «Металлист». Желаем клубу и всему харьковскому футболу новых побед и достижений», — сказал Павелко, выступая на Конгрессе УАФ в Харькове.

«Металлист» может возродиться на базе ФК «Металл», который обеспечил себе выход в Первую лигу.