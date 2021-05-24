Андрей ПАВЕЛКО: «УАФ и УЕФА поддерживают возрождение Металлиста»

Глава УАФ поделился мнением о деятельности Александра Ярославского

  • 24.05.2021 16:14
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Андрей ПАВЕЛКО: «УАФ и УЕФА поддерживают возрождение Металлиста»
© ФК Металл. Александр Ярославский и Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко поделился мнением о возможном возрождении харьковского футбольного клуба «Металлист».

«Очень приятной и важной стала недавняя новость о начале возрождения футбольного клуба «Металлист». Возвращение клубного гранда станет прекрасным продолжением славной истории футбольного Харькова. Украинская ассоциация футбола и УЕФА поддерживают возрождение ФК «Металлист». Желаем клубу и всему харьковскому футболу новых побед и достижений», — сказал Павелко, выступая на Конгрессе УАФ в Харькове.

«Металлист» может возродиться на базе ФК «Металл», который обеспечил себе выход в Первую лигу.

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Источник — ФК Металл

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