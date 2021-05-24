ФОТО. Влада Зинченко примерила форму Манчестер Сити

Известная украинская ведущая Влада Зинченко, жена 24-летнего футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, примерила форму «горожан».
«Мы — чемпионы», — прокомментировала Влада свежее фото на фоне стадиона «Этихад».
«Манчестер Сити» досрочно выиграл чемпионат Англии сезона 2020/2021. «Горожане» набрали 86 очков.
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Источник — Instagram
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