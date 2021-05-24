ФОТО. Влада Зинченко примерила форму Манчестер Сити

Украинская ведущая поздравила мужа с чемпионством

  • 24.05.2021 15:59
  • 1434 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Влада Зинченко примерила форму Манчестер Сити
© Instagram. Влада Зинченко

Известная украинская ведущая Влада Зинченко, жена 24-летнего футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, примерила форму «горожан».

«Мы — чемпионы», — прокомментировала Влада свежее фото на фоне стадиона «Этихад».

«Манчестер Сити» досрочно выиграл чемпионат Англии сезона 2020/2021. «Горожане» набрали 86 очков.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    zakharka
    online
      zakharka, 24.05.2021 16:35
    0
    А якщо у Зіни з'явиться інша жінка , її також будуть штовхати по сторінках спорт уа , чи тільки цю небогу..?!
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 24.05.2021 16:28
    0
    Гвардиоле стоит обратить внимание
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 24.05.2021 16:19
    -1
    сане места не досталось сзади на бигборде
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 24.05.2021 16:35
    0
    А якщо у Зіни з'явиться інша жінка , її також будуть штовхати по сторінках спорт уа , чи тільки цю небогу..?!
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 24.05.2021 16:28
    0
    Гвардиоле стоит обратить внимание
    Ссылка
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