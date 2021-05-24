УПЛ с сезона 2021/22 получит нового титульного спонсора

По информации ТаТоТаке, с сезона 2021/22 в УПЛ сменится титульный спонсор, которым последние годы была букмекерская компания Favbet.

Новым титульным спонсором должна стать букмекерская компания VBet.

Сообщается, что Favbet хотел продлить контракт, но клубы УПЛ не устроила сумма (27 миллионов гривен в год), поэтому был одобрен вариант с VBet.

Официально УПЛ это пока не подтвердила.