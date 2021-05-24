УПЛ с сезона 2021/22 получит нового титульного спонсора

Одну букмекерскую контору сменит другая

  • 24.05.2021 16:11
  • 870 просмотров
  • 2 комментария
УПЛ с сезона 2021/22 получит нового титульного спонсора
© upl.ua

По информации ТаТоТаке, с сезона 2021/22 в УПЛ сменится титульный спонсор, которым последние годы была букмекерская компания Favbet.

Новым титульным спонсором должна стать букмекерская компания VBet.

Сообщается, что Favbet хотел продлить контракт, но клубы УПЛ не устроила сумма (27 миллионов гривен в год), поэтому был одобрен вариант с VBet.

Официально УПЛ это пока не подтвердила.

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Источник — ТаТоТаке

(3 голоса)

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Комментарии
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 24.05.2021 16:30
    0
    лом, 24.05.2021 16:28
    Почему не Спортлото?
    Логотип долго перерисовывать, а тут всего-то 2 буквы убрать
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 24.05.2021 16:28
    0
    Почему не Спортлото?
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 24.05.2021 16:30
    0
    лом, 24.05.2021 16:28
    Почему не Спортлото?
    Логотип долго перерисовывать, а тут всего-то 2 буквы убрать
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 24.05.2021 16:28
    0
    Почему не Спортлото?
    Ссылка
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