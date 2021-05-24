Тарас МИХАЛИК: «Мне понравилось тренировать»

Специалист намерен получить лицензию категории А УЕФА

  • 24.05.2021 15:41
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Тарас МИХАЛИК: «Мне понравилось тренировать»
© ФК Волинь. Тарас Михалик

В июне у тренера «Волыни-2» Тараса Mихалика заканчивается контракт с клубом. Экс-игрок национальной сборной Украины рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

«Когда полгода назад мне предложили тренировать «Волынь-2», то, прежде всего, мне хотелось убедиться, мое ли это дело. Понравилось, неудивительно, что каждого занятия ждал с таким нетерпением. Поэтому и решил учиться на тренерских курсах, после окончания которых получу лицензию категории А УЕФА, дающую право возглавлять команды Первой лиги. В начале июня собираюсь пройти в Киеве собеседование.

Слышал ли я, что вскоре «Волынь-2» прекратит свое существование? Да, но официальной информации еще нет. Этот вопрос в компетенции клубного руководства, мы же пока заняты подготовкой своих подопечных к заключительным поединкам сезона», — отметил Михалик.

В текущем сезоне «Волынь-2» занимает последнее место в турнирной таблице Второй лиги группы А.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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