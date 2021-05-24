Украина футбольная. Почему Яковенко ушел из Оболони, проблемы Вереса

Анонс очередного выпуска информационно-аналитической программы

  • 24.05.2021 15:35
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Украина футбольная. Почему Яковенко ушел из Оболони, проблемы Вереса

Совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическая программа «Украина футбольная». 25 мая. XSPORT. 00:20.

Гость программы - футбольный специалист Виктор Догадайло.

В выпуске:

- Верес снова теряет очки, Металлист 1925 и Агробизнес этим пользуются;

- Оболонь добывает волевую победу, Авангард и Нива выигрывают;

- Эксклюзив: Александр Слободян о приглашении и отставке Яковенко;

- Вторая лига в Группе А опять все сложно, Кривбасс обеспечил место в Первой лиге.

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Источник — Sport.ua

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