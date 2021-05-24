Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Есть стимул побольше вложить в любимую команду»

Экс-президент «Металлиста» надеется восстановить инфраструктуру клуба за год

  • 24.05.2021 15:28
  • 2504 просмотра
  • 9 комментариев
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Есть стимул побольше вложить в любимую команду»
© Instagram. Александр Ярославский и Андрей Павелко

В понедельник, 24 мая, в Харькове проходит XXIV Конгресс Украинской ассоциации футбола. В качестве почетного гостя на мероприятие был приглашен бывший президент харьковского «Металлиста» (2005-2012) Александр Ярославский.

«Я сегодня спокоен, потому что мы находимся в прекрасном отеле. Благодаря УЕФА мы построили этот отель, мы построили практически новые аэропорт, стадион, базу и академию, построена окружная дорога. Это внимание УЕФА к спорту и футболу дало большой толчок в развитии Харькова. В финансовом плане при подготовке Харькова к Евро было вложено порядка миллиарда долларов. Из них 700 миллионов было инвестировано государством и практически 300 миллионов — мною. Вот мы имеем ту инфраструктуру, благодаря которой Харьков сегодня на высоте, сегодня Харьков со спортом и, уверен, что теперь будет и с большим футболом. Потому что «Металлист» действительно блистал в Лиге Европы. Мы сыграли более 50 матчей в еврокубках. Мы четыре раза играли с «Сампдорией», одержали три победы и один раз сыграли вничью. Я помню, как Кассано выпросил карточку для Тайсона, мы проигрывали 0:1 и выиграли 2:1.

Я очень горжусь нашим городом. Я очень счастлив и доволен, что здесь проводится Конгресс, это тоже будет дополнительный толчок и стимул для того, чтобы поглубже залезть в карман, взять побольше денег и побольше вложить в любимую команду. Думаю, что после 7 июня, когда отыграет сборная, я надеюсь, что все будет хорошо, мы начнем реконструкцию нашего любимого стадиона, базы и академии. Думаю, за год мы их восстановим, приведем в порядок, и они будут так же блистательно принимать нашу любимую команду «Металлист» и европейские гранды, которые будут радовать харьковчан», — Ярославский.

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Источник — ФК Металл

(8 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.05.2021 16:30
    0
    ENJOY_, 24.05.2021 16:23
    Тебе, жителю оттавы , чи не похер!?
    мабуть болить за Україну
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.05.2021 16:29
    0
    ENJOY_, 24.05.2021 16:24
    Подожди, ещё не все преференции ему озвучены
    долгие прелюдии какие-то идут
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 24.05.2021 16:24
    -1
    Alex86 1, 24.05.2021 16:00
    Та стартуй уже да вкладывай, ск можно анонсов?
    Подожди, ещё не все преференции ему озвучены
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 24.05.2021 16:23
    0
    DKTheBest2, 24.05.2021 15:42
    Щось дуже він з себе супергероя малює. Це не просто так. Схоже, що відновлення команди теж буде 70% країна, 30% місто Харків , а слава Ярославському.
    Тебе, жителю оттавы , чи не похер!?
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 24.05.2021 16:00
    +4
    DKTheBest2, 24.05.2021 15:42
    Щось дуже він з себе супергероя малює. Це не просто так. Схоже, що відновлення команди теж буде 70% країна, 30% місто Харків , а слава Ярославському.
    Может быть. Просто он понятное дело умалчивает о своих многочисленных личных дивидендах, которые он получил от всего этого, к примеру аренда аэропорта Харькова на 49 лет для компании Ярославского...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.05.2021 16:00
    +1
    Та стартуй уже да вкладывай, ск можно анонсов?
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 24.05.2021 15:52
    +2
    Как то очень сладко. Местами приторно
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.05.2021 15:42
    0
    Щось дуже він з себе супергероя малює. Це не просто так. Схоже, що відновлення команди теж буде 70% країна, 30% місто Харків , а слава Ярославському.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 24.05.2021 15:34
    -4
    Бла бла бла
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 24.05.2021 16:00
    +4
    DKTheBest2, 24.05.2021 15:42
    Щось дуже він з себе супергероя малює. Це не просто так. Схоже, що відновлення команди теж буде 70% країна, 30% місто Харків , а слава Ярославському.
    Может быть. Просто он понятное дело умалчивает о своих многочисленных личных дивидендах, которые он получил от всего этого, к примеру аренда аэропорта Харькова на 49 лет для компании Ярославского...
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 24.05.2021 15:52
    +2
    Как то очень сладко. Местами приторно
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.05.2021 16:00
    +1
    Та стартуй уже да вкладывай, ск можно анонсов?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.05.2021 16:30
    0
    ENJOY_, 24.05.2021 16:23
    Тебе, жителю оттавы , чи не похер!?
    мабуть болить за Україну
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.05.2021 16:29
    0
    ENJOY_, 24.05.2021 16:24
    Подожди, ещё не все преференции ему озвучены
    долгие прелюдии какие-то идут
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 24.05.2021 16:23
    0
    DKTheBest2, 24.05.2021 15:42
    Щось дуже він з себе супергероя малює. Це не просто так. Схоже, що відновлення команди теж буде 70% країна, 30% місто Харків , а слава Ярославському.
    Тебе, жителю оттавы , чи не похер!?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.05.2021 15:42
    0
    Щось дуже він з себе супергероя малює. Це не просто так. Схоже, що відновлення команди теж буде 70% країна, 30% місто Харків , а слава Ярославському.
    Ссылка
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