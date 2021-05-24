Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Есть стимул побольше вложить в любимую команду»

В понедельник, 24 мая, в Харькове проходит XXIV Конгресс Украинской ассоциации футбола. В качестве почетного гостя на мероприятие был приглашен бывший президент харьковского «Металлиста» (2005-2012) Александр Ярославский.

«Я сегодня спокоен, потому что мы находимся в прекрасном отеле. Благодаря УЕФА мы построили этот отель, мы построили практически новые аэропорт, стадион, базу и академию, построена окружная дорога. Это внимание УЕФА к спорту и футболу дало большой толчок в развитии Харькова. В финансовом плане при подготовке Харькова к Евро было вложено порядка миллиарда долларов. Из них 700 миллионов было инвестировано государством и практически 300 миллионов — мною. Вот мы имеем ту инфраструктуру, благодаря которой Харьков сегодня на высоте, сегодня Харьков со спортом и, уверен, что теперь будет и с большим футболом. Потому что «Металлист» действительно блистал в Лиге Европы. Мы сыграли более 50 матчей в еврокубках. Мы четыре раза играли с «Сампдорией», одержали три победы и один раз сыграли вничью. Я помню, как Кассано выпросил карточку для Тайсона, мы проигрывали 0:1 и выиграли 2:1.

Я очень горжусь нашим городом. Я очень счастлив и доволен, что здесь проводится Конгресс, это тоже будет дополнительный толчок и стимул для того, чтобы поглубже залезть в карман, взять побольше денег и побольше вложить в любимую команду. Думаю, что после 7 июня, когда отыграет сборная, я надеюсь, что все будет хорошо, мы начнем реконструкцию нашего любимого стадиона, базы и академии. Думаю, за год мы их восстановим, приведем в порядок, и они будут так же блистательно принимать нашу любимую команду «Металлист» и европейские гранды, которые будут радовать харьковчан», — Ярославский.