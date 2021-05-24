ФОТО. Буффон похвастался трофеями в Ювентусе

Итальянский голкипер большую часть карьеры провел в туринском клубе

  • 24.05.2021 15:10
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ФОТО. Буффон похвастался трофеями в Ювентусе
© Getty Images/Global Images Ukraine

43-летний итальянский вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который покинет клуб по завершении сезона, похвастался трофеями, которые он добыл вместе с командой.

«Какое путешествие!», — написал Буффон, комментируя серию своих фото.

Буффон защищал цвета «Ювентуса» с 2001 по 2018 годы и с 2019 года по настоящее время.

В составе «Ювентуса» Буффон десять раз выигрывал чемпионат Италии, был победителем Серии В, пять раз выиграл Кубок Италии и шесть — Суперкубок Италии.

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Источник — Instagram

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