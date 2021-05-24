ФОТО. Буффон похвастался трофеями в Ювентусе

43-летний итальянский вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который покинет клуб по завершении сезона, похвастался трофеями, которые он добыл вместе с командой.

«Какое путешествие!», — написал Буффон, комментируя серию своих фото.

Буффон защищал цвета «Ювентуса» с 2001 по 2018 годы и с 2019 года по настоящее время.

В составе «Ювентуса» Буффон десять раз выигрывал чемпионат Италии, был победителем Серии В, пять раз выиграл Кубок Италии и шесть — Суперкубок Италии.