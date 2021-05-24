МИКОЛЕНКО: «На Евро нужно ехать со скромными целями - выйти из группы»

Защитник «Динамо» и сборной Украины оценил подготовку национальной команды

  • 24.05.2021 15:51
  • 677 просмотров
  • 6 комментариев
МИКОЛЕНКО: «На Евро нужно ехать со скромными целями - выйти из группы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о подготовке команды к чемпионату Европы.

- Как прошел первый сбор национальной команды? Вы почти сразу после финала Кубка отправились в распоряжение Андрея Шевченко, успели ли отдохнуть?

- Я в финале Кубка почти не играл, поскольку из-за травмы был заменен уже в начале встречи, поэтому в первые дни сбора мне было немного легче, а другим ребятам сложнее, потому что они практически не восстановились. В первые дни мы провели тестирование, тренерский штаб увидел, кто насколько готов, и дальше уже работали над физической и тактической готовностью.

- Успешный сезон в составе «Динамо» положительно сказывается на психологической и физической форме футболистов?

- Не стал бы сравнивать «Динамо» и сборную Украины. У клуба сезон длится весь год, а в сборной чемпионат Европы проходит за короткое время, во время которого в каждой игре нужно добиваться результата. Конечно, эмоциональный фон хороший, но, повторюсь, сборная и клуб – это разные вещи.

- Какие планы сборной на ближайшее время? Над чем планируете работать?

- Планы на второй блок сборов нам еще не озвучивали. Думаю, когда все соберутся, также будет тестирование и проверка готовности футболистов, а также будем работать над недостатками. А во время первого сбора больше работали над физической готовностью, чтобы все были в одинаковой форме, а в последние дни перед игрой с Бахрейном уделили внимание тактике.

- Насколько отличается модель игры сборной при Шевченко от модели «Динамо» при Луческу? Сложно ли вам перестроиться?

- В современном футболе требования одни и те же у обоих наставников. Есть небольшие отличия, но перестраиваться несложно.

- В последнее время «Динамо» является базовым клубом для сборной Украины, это плюс для динамовцев?

- Конечно, приятно, что тренерский штаб сборной Украины отмечает представителей нашего клуба и вызывает их. Уверен, тем ребятам, которые приезжают в сборную впервые – Денису Попову, Богдану Ледневу – немного легче адаптироваться в коллективе, где много игроков из их клуба.

- Как приняли Попова и Леднева в сборной?

- Андрей Шевченко сказал, что нужно будет устроить вечер песен – своеобразное посвящение дебютантов в члены сборной, но это событие перенесли на второй сбор, когда соберется весь состав, чтобы все ребята могли это увидеть и поучаствовать.

- Как вы поддержали Виталия Буяльского, который не сможет готовиться к Евро-2020 из-за травмы?

- Лично его не расспрашивал об этом, чтобы лишний раз не напоминать о неприятном. Думаю, он очень расстроился из-за трещины, надеюсь, он залечит ее максимально быстро. Очень жаль, что он пропустит чемпионат Европы, ведь он очень важный игрок и для сборной, и для «Динамо». Желаю, чтобы к началу сборов в клубе он был готов.

- Чего, на ваш взгляд, сборная Украины в ее нынешнем составе сможет добиться на Евро-2020?

- Скажу, как Сергей Сидорчук: прогнозист из меня никакой. Нужно ехать со скромными целями – побеждать в каждом матче, выйти из группы и пройти как можно дальше.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.05.2021 16:15
    +1
    Дмитро Маркітан, 24.05.2021 16:12
    Таку ціль ніхто і не поставить - всі ж реалісти )
    Краща ціль - забити хоча б гол
    Да, ради этого стоило бороться с португалами и выходить на евро, наша мета - забити гол!
    Ссылка
    Дмитро Маркітан
    online
      Дмитро Маркітан, 24.05.2021 16:12
    0
    Юрий Карпенко, 24.05.2021 16:05
    На евро нужно ехать со скромными целями , главное не обосраться
    Таку ціль ніхто і не поставить - всі ж реалісти )
    Краща ціль - забити хоча б гол
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 24.05.2021 16:07
    0
    От Этой сборной можно ожидать чего угодно от четвертьфинала до полного провала, может уже хватит эксперементировать г-н Шевченко В предстоящих 2 играх нужно определится с основным составом, максимум проверить 2- 3 позиции.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 24.05.2021 16:05
    0
    На евро нужно ехать со скромными целями , главное не обосраться
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 24.05.2021 16:04
    0
    ...з таким бокапопом - цілей можна й не ставити... Ісландія вже в курсі...
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 24.05.2021 16:02
    +1
    "Нужно ехать со скромными целями – побеждать в каждом матче, выйти из группы и пройти как можно дальше." - то есть всего-навсего победить в финале! Скромно, но со вкусом - УДАЧИ!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.05.2021 16:15
    +1
    Дмитро Маркітан, 24.05.2021 16:12
    Таку ціль ніхто і не поставить - всі ж реалісти )
    Краща ціль - забити хоча б гол
    Да, ради этого стоило бороться с португалами и выходить на евро, наша мета - забити гол!
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 24.05.2021 16:02
    +1
    "Нужно ехать со скромными целями – побеждать в каждом матче, выйти из группы и пройти как можно дальше." - то есть всего-навсего победить в финале! Скромно, но со вкусом - УДАЧИ!
    Ссылка
    Дмитро Маркітан
    online
      Дмитро Маркітан, 24.05.2021 16:12
    0
    Юрий Карпенко, 24.05.2021 16:05
    На евро нужно ехать со скромными целями , главное не обосраться
    Таку ціль ніхто і не поставить - всі ж реалісти )
    Краща ціль - забити хоча б гол
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 24.05.2021 16:07
    0
    От Этой сборной можно ожидать чего угодно от четвертьфинала до полного провала, может уже хватит эксперементировать г-н Шевченко В предстоящих 2 играх нужно определится с основным составом, максимум проверить 2- 3 позиции.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 24.05.2021 16:05
    0
    На евро нужно ехать со скромными целями , главное не обосраться
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 24.05.2021 16:04
    0
    ...з таким бокапопом - цілей можна й не ставити... Ісландія вже в курсі...
    Ссылка
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