Бенито отправится на сборы с Динамо

Нигериец получит шанс закрепиться в команде Мирчи Луческу

  • 24.05.2021 14:37
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Бенито отправится на сборы с Динамо
© ФК Олимпик Донецк. Бенито

Киевское «Динамо» в конце июня выйдет из отпуска и начнет подготовку к новому сезону в расширенном составе.

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о том, что вместе с первой командой летнюю подготовку в составе киевского «Динамо» начнет нигерийский полузащитник Бенито, выступавший минувший сезон на правах аренды в «Олимпике».

«Мирча Луческу включил Бенито в состав команды на летние сборы. Он получит шанс. В «Олимпике» полузащитник получил хороший опыт, теперь главный тренер «Динамо» хочет посмотреть его в деле на сборах «Динамо», - сказал Селюк.

Добавим, что в минувшем сезоне Бенито провел 18 матчей в составе «Олимпика», в которых забил три гола.

В 2020 году нигерийский полузащитник подписал контракт с «Динамо» сроком на 3,5 года. Ранее Бенито выступал за «Саксан» (Молдова), «Локомотив» Ташкент (Узбекистан), «Луч» (Беларусь) и «Тамбов» (Россия).

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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