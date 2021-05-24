Бенито отправится на сборы с Динамо

Киевское «Динамо» в конце июня выйдет из отпуска и начнет подготовку к новому сезону в расширенном составе.

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о том, что вместе с первой командой летнюю подготовку в составе киевского «Динамо» начнет нигерийский полузащитник Бенито, выступавший минувший сезон на правах аренды в «Олимпике».

«Мирча Луческу включил Бенито в состав команды на летние сборы. Он получит шанс. В «Олимпике» полузащитник получил хороший опыт, теперь главный тренер «Динамо» хочет посмотреть его в деле на сборах «Динамо», - сказал Селюк.

Добавим, что в минувшем сезоне Бенито провел 18 матчей в составе «Олимпика», в которых забил три гола.

В 2020 году нигерийский полузащитник подписал контракт с «Динамо» сроком на 3,5 года. Ранее Бенито выступал за «Саксан» (Молдова), «Локомотив» Ташкент (Узбекистан), «Луч» (Беларусь) и «Тамбов» (Россия).