Анатолий ТРУБИН: «Ужасная ошибка от меня. Подставил сборную»

Вратарь Анатолий Трубин недоволен своими действиями в матче сборной Украины против Бахрейна (1:1). Игрок ошибся и привез пенальти.
«Очень негативно оцениваю игру. Ужасная результативная ошибка от меня. Подставил команду в трудный момент. Если не брать лично мою ошибку и результат, то неплохо сыграли, были моменты. Евро? Лично для меня любой матч сборной - это очень важно. Я не делю матчи на контрольные и официальные».
«Реакция Шевченко? Конкретного разговора еще не было, но я уверен, что он недоволен результатом. Сейчас у нас будет несколько выходных перед вторым сбором», - сказал Трубин.
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
За какой х Лунин должен играть? За то что лавку полирует?
Ну а на счёт Трубина - то игру на выходе нужно фиксить - и в ШД вроде бы были моменты когда пенальти привозил снося игроков, тот же момент против Олимпика чего стоит. Так что грешок есть
За какой х Лунин должен играть? За то что лавку полирует?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.