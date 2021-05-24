Анатолий ТРУБИН: «Ужасная ошибка от меня. Подставил сборную»

Молодой вратарь недоволен своей игрой

  • 24.05.2021 14:45
  • 1266 просмотров
  • 7 комментариев
Анатолий ТРУБИН: «Ужасная ошибка от меня. Подставил сборную»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь Анатолий Трубин недоволен своими действиями в матче сборной Украины против Бахрейна (1:1). Игрок ошибся и привез пенальти.

«Очень негативно оцениваю игру. Ужасная результативная ошибка от меня. Подставил команду в трудный момент. Если не брать лично мою ошибку и результат, то неплохо сыграли, были моменты. Евро? Лично для меня любой матч сборной - это очень важно. Я не делю матчи на контрольные и официальные».

«Реакция Шевченко? Конкретного разговора еще не было, но я уверен, что он недоволен результатом. Сейчас у нас будет несколько выходных перед вторым сбором», - сказал Трубин.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 24.05.2021 15:05
    +2
    Лучше делать ошибки в таких товарняках, чтобы разобрать ошибки и быть лучше уже на реальные матчи. Только удачи!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 24.05.2021 15:04
    -2
    Venom, 24.05.2021 15:01
    Бущан или Лунин должны быть основным вратарями а не это кривоногое перепуганное нечто.
    нечто это ты, не путай
    Ссылка
    Dnepr-Poltava
    online
      Dnepr-Poltava, 24.05.2021 15:03
    0
    Venom, 24.05.2021 15:01
    Бущан или Лунин должны быть основным вратарями а не это кривоногое перепуганное нечто.
    Или ты забыла как Бущан привозил?
    Ссылка
    Dnepr-Poltava
    online
      Dnepr-Poltava, 24.05.2021 15:03
    +2
    Venom, 24.05.2021 15:01
    Бущан или Лунин должны быть основным вратарями а не это кривоногое перепуганное нечто.
    Ты убожество тупое! Просто тупой Хейтер
    За какой х Лунин должен играть? За то что лавку полирует?
    Ссылка
    Venom
      Venom, 24.05.2021 15:01
    -3
    Бущан или Лунин должны быть основным вратарями а не это кривоногое перепуганное нечто.
    Ссылка
    Иван Иванов
      Иван Иванов, 24.05.2021 14:57
    -3
    Ну тип молодой, очевидно что партию своих ошибок ещё сделает. Любой вратарь в каждом сезоне хотя бы парочку но голов привезёт, грустно когда это в важных матчах происходит.
    Ну а на счёт Трубина - то игру на выходе нужно фиксить - и в ШД вроде бы были моменты когда пенальти привозил снося игроков, тот же момент против Олимпика чего стоит. Так что грешок есть
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 24.05.2021 14:46
    +4
    Від самого початку матчу ти нервував і робив помилку за помилкою.. Найслабша ланка збірної.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 24.05.2021 14:46
    +4
    Від самого початку матчу ти нервував і робив помилку за помилкою.. Найслабша ланка збірної.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 24.05.2021 15:05
    +2
    Лучше делать ошибки в таких товарняках, чтобы разобрать ошибки и быть лучше уже на реальные матчи. Только удачи!
    Ссылка
    Dnepr-Poltava
    online
      Dnepr-Poltava, 24.05.2021 15:03
    +2
    Venom, 24.05.2021 15:01
    Бущан или Лунин должны быть основным вратарями а не это кривоногое перепуганное нечто.
    Ты убожество тупое! Просто тупой Хейтер
    За какой х Лунин должен играть? За то что лавку полирует?
    Ссылка
    Dnepr-Poltava
    online
      Dnepr-Poltava, 24.05.2021 15:03
    0
    Venom, 24.05.2021 15:01
    Бущан или Лунин должны быть основным вратарями а не это кривоногое перепуганное нечто.
    Или ты забыла как Бущан привозил?
    Ссылка
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