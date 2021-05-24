Анатолий ТРУБИН: «Ужасная ошибка от меня. Подставил сборную»

Вратарь Анатолий Трубин недоволен своими действиями в матче сборной Украины против Бахрейна (1:1). Игрок ошибся и привез пенальти.

«Очень негативно оцениваю игру. Ужасная результативная ошибка от меня. Подставил команду в трудный момент. Если не брать лично мою ошибку и результат, то неплохо сыграли, были моменты. Евро? Лично для меня любой матч сборной - это очень важно. Я не делю матчи на контрольные и официальные».

«Реакция Шевченко? Конкретного разговора еще не было, но я уверен, что он недоволен результатом. Сейчас у нас будет несколько выходных перед вторым сбором», - сказал Трубин.