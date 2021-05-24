День рожденья – грустный праздник: письмо киевского крота донецкому

Привет! Знаешь, во всем нужно искать хорошее. Уверен, что все могло быть еще хуже. Помнишь, семь лет назад, в начале мая 2014-го, ты посетил домашнюю игру «Шахтера» против тогда еще «Ильичевца», закончившуюся победой наших 3:1. То был последний матч «горняков» на родной «Донбасс Арене». Потому что дальше была война. Разделившая все и вся на до и после. На хорошо и плохо, на своих и чужих.

Ты остался там, за линией противостояния/разграничения, а фактически – линией фронта, но чужим ты не стал. Я это знаю. Да, знаю и другие примеры. Хотя бы Мармазова, которому «русская весна» напрочь снесла бошку. Шарафутдинову вроде и не снесла, чтобы совсем, но он тоже зачем-то перекрасился. Но Бог им судья. Сейчас не о них. А о нас с тобой, кто любит «Шахтер», оставаясь в одной системе координат, в одной цветовой гамме.

Тебе сейчас определенно тяжело. Наверняка еще хуже, чем было когда-то мне – болеть за «Шахтер» в Киеве. Кто бы мог подумать, что наступит время, когда будет трудно болеть за «Шахтер» в Донецке. Но ты не отчаивайся. И верь, что именно твоя поддержка сейчас «кротам» нужна еще больше, нежели моя. Потому что по форме они на данный момент хоть и киевский клуб, но по сути – донецкий. И эту суть не смыть ни водкой, ни мылом. Да никто и не пытается смывать, в общем-то.

Но знаешь, с переездом в Киев «Шахтер» поменялся. А если быть точнее, стал другим. Это я опять о сути происходящего умничаю. Сразу после вынужденного отъезда с Донецка, когда команда играла во Львове, она оставалась еще тем, привычным «Шахтером». Спустя три года она перебралась в Харьков, уже ментально немного изменившись. Хотя и незначительно. А вот с переездом в столицу «Шахтер» правда изменился. Изменения эти вынужденные. Тебе, может, там эти пертурбации и не особо видны, но мне здесь – особо.

Знаешь, у команды как-то резко пропал дух авантюризма. Этим я хотел сказать, что наше главное противостояние чемпионата «Шахтер» - «Динамо» перестало меня, как болельщика, бить под дых. В этом противостоянии лично для меня раздражители – лишь названия команд-соперниц. Нету былой принципиальности, безбашенности, нерва, так чтобы от ножа. Как Ярмола. Или Гармаш. Или Срна. Сейчас, в лучшем случае, Сидорчук невзначай кого-то из соперников «срубит», а затем долго извиняется. Ну, что ты хочешь: принципиальные и смертельные соперники, находясь в одном пространстве, передружились, начали ходить друг к другу в гости, крестить детей. Не скажу, что это плохо. Но и хорошего особо не вижу. Потому что градус противостояния резко упал. И дело, как ты понимаешь, не в физической форме одних и других. Не виню их этом. Понимаю, что это их беда. Да и наша тоже. Общая.

Мне почему-то кажется, что Луческу, перебравшись с командой из Донецка в Киев, как-то резко сдал. И визуально, и методически. Его потухшие глаза заметил не только я. С ним не продлили контракт не только потому, что в последний его сезон в команде было проиграно чемпионство. Мне казалось тогда, что Мистер потерял и хватку, и мотивацию, и желание. Спустя годы мне кажется, что тогда я, все-таки, ошибался. Исходя из его нынешних геройств в «Динамо». Хотя, если честно, его приход к «бело-синим» никогда не приму. Да, отдам должное за квалифицированную работу и заслуженные аплодисменты, но принять – не приму. Знаю, ты тоже.

Без Луческу, и без тебя тоже, прошло чествование команды по случаю 80-летия со дня основания. Ну, как чествования? Все скромно: Киев, пресс-конференция, обязательные слова, обязательный оранжево-черный «талмуд» с надписью «официальная история «Шахтера» и цифрой 80 на обложке. Знаю, что в Донецке было бы все иначе. Да ты знаешь об этом лучше меня.

А тогда у команды был уже другой Мистер – Фонсека. Многие его ругают, что, дескать, выезжал только на наследии Мирчи (сам Мирча об этом сто раз говорил), строил в первую очередь свою карьеру, а уже потом думал о команде. Ну, не знаю. Три чемпионства, выход в плей-офф Лиги чемпионов, победная маска Зорро после «МанСити» – ему есть за что отдать должное. Ты ведь тоже так считаешь?

85-летие клуба застал уже новый тренер. Хотя по факту – практически не застал: с Каштру просто не продлили контракт, и он убрался восвояси за несколько дней до памятной даты. Но этот португалец оказался противоречивее своего предшественника: есть чемпионство и полуфинал Лиги Европы, но в недавно закончившемся сезоне есть лишь оскомина. Ты, наверное, не слышал, как его в прямом эфире ругал бывшая шахтерская знаменитость Алексей Белик: мол, бляха (было чуть иначе сказано, грубее), «Шахтер» всегда славился кубковым характером, а Каштру лишь философствует. Что уж там, прав Леша: характера в последнем сезоне у команды и вправду почти не было. Особенно весной. Посему и тренер будет новый. У нас тут уже почти никто не сомневается, что будет Де Дзерби. Итальянец из «Сассуоло». Говорят, его представят аккурат на следующий день после «днюхи» клуба, 25 мая.

Что он за «фрукт»? Сказать сейчас не берусь: поживем – увидим. Пускай хотя бы пару-тройку матчей отыграет.

А в остальном – вроде бы все терпимо. Караван идет, собаки лают, как говорил в подобных случаях наш заклятый динамовский поводырь. Сейчас уже и не заклятый. Но радует то, что «Шахтер» был, есть и будет». Во всяком случае, так заверил президент клуба. Оснований ему не верить у меня нет. Так что вперед и с песней к светлому будущему.

Не знаю, где и как «Шахтер» будет отмечать свой следующий юбилей. Хотя, понятное дело, очень бы хотелось, чтобы в Донецке. Мы с тобой даже представить не можем, насколько это может быть круто – команда на родной «Донбасс Арене» празднует 90-летие со дня основания. Вот повод был бы – увидеться, наговориться, напиться, расплакаться…

«Мы вернемся в Донецк и расцелуем его улицы» - не так давно сказал капитан на все времена Дарио Срна. Подпишусь под его словами. И очень хочу, чтобы это случилось как можно быстрее. Даже не сомневаюсь, что ты тоже этого хочешь.

Давай хотеть вместе. Космос обязательно услышит наши голоса. И зачтет их в счет будущих побед. Держись там. А я здесь. Без тебя тут скучно. И не только мне. Впрочем, как и без нас всех там тебе.

С огромным уважением и ожиданиями ближайшей встречи, твой киевский «брат по крови».