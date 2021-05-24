День рожденья – грустный праздник: письмо киевского крота донецкому

Валерий Василенко в день 85-летия «Шахтера» надеется встретить следующий юбилей клуба в Донецке

  • 24.05.2021 13:34
  • 2639 просмотров
  • 40 комментариев
День рожденья – грустный праздник: письмо киевского крота донецкому
© ФК Шахтер

Привет! Знаешь, во всем нужно искать хорошее. Уверен, что все могло быть еще хуже. Помнишь, семь лет назад, в начале мая 2014-го, ты посетил домашнюю игру «Шахтера» против тогда еще «Ильичевца», закончившуюся победой наших 3:1. То был последний матч «горняков» на родной «Донбасс Арене». Потому что дальше была война. Разделившая все и вся на до и после. На хорошо и плохо, на своих и чужих.

Ты остался там, за линией противостояния/разграничения, а фактически – линией фронта, но чужим ты не стал. Я это знаю. Да, знаю и другие примеры. Хотя бы Мармазова, которому «русская весна» напрочь снесла бошку. Шарафутдинову вроде и не снесла, чтобы совсем, но он тоже зачем-то перекрасился. Но Бог им судья. Сейчас не о них. А о нас с тобой, кто любит «Шахтер», оставаясь в одной системе координат, в одной цветовой гамме.

Тебе сейчас определенно тяжело. Наверняка еще хуже, чем было когда-то мне – болеть за «Шахтер» в Киеве. Кто бы мог подумать, что наступит время, когда будет трудно болеть за «Шахтер» в Донецке. Но ты не отчаивайся. И верь, что именно твоя поддержка сейчас «кротам» нужна еще больше, нежели моя. Потому что по форме они на данный момент хоть и киевский клуб, но по сути – донецкий. И эту суть не смыть ни водкой, ни мылом. Да никто и не пытается смывать, в общем-то.

Но знаешь, с переездом в Киев «Шахтер» поменялся. А если быть точнее, стал другим. Это я опять о сути происходящего умничаю. Сразу после вынужденного отъезда с Донецка, когда команда играла во Львове, она оставалась еще тем, привычным «Шахтером». Спустя три года она перебралась в Харьков, уже ментально немного изменившись. Хотя и незначительно. А вот с переездом в столицу «Шахтер» правда изменился. Изменения эти вынужденные. Тебе, может, там эти пертурбации и не особо видны, но мне здесь – особо.

Знаешь, у команды как-то резко пропал дух авантюризма. Этим я хотел сказать, что наше главное противостояние чемпионата «Шахтер» - «Динамо» перестало меня, как болельщика, бить под дых. В этом противостоянии лично для меня раздражители – лишь названия команд-соперниц. Нету былой принципиальности, безбашенности, нерва, так чтобы от ножа. Как Ярмола. Или Гармаш. Или Срна. Сейчас, в лучшем случае, Сидорчук невзначай кого-то из соперников «срубит», а затем долго извиняется. Ну, что ты хочешь: принципиальные и смертельные соперники, находясь в одном пространстве, передружились, начали ходить друг к другу в гости, крестить детей. Не скажу, что это плохо. Но и хорошего особо не вижу. Потому что градус противостояния резко упал. И дело, как ты понимаешь, не в физической форме одних и других. Не виню их этом. Понимаю, что это их беда. Да и наша тоже. Общая.

Мне почему-то кажется, что Луческу, перебравшись с командой из Донецка в Киев, как-то резко сдал. И визуально, и методически. Его потухшие глаза заметил не только я. С ним не продлили контракт не только потому, что в последний его сезон в команде было проиграно чемпионство. Мне казалось тогда, что Мистер потерял и хватку, и мотивацию, и желание. Спустя годы мне кажется, что тогда я, все-таки, ошибался. Исходя из его нынешних геройств в «Динамо». Хотя, если честно, его приход к «бело-синим» никогда не приму. Да, отдам должное за квалифицированную работу и заслуженные аплодисменты, но принять – не приму. Знаю, ты тоже.

Без Луческу, и без тебя тоже, прошло чествование команды по случаю 80-летия со дня основания. Ну, как чествования? Все скромно: Киев, пресс-конференция, обязательные слова, обязательный оранжево-черный «талмуд» с надписью «официальная история «Шахтера» и цифрой 80 на обложке. Знаю, что в Донецке было бы все иначе. Да ты знаешь об этом лучше меня.

А тогда у команды был уже другой Мистер – Фонсека. Многие его ругают, что, дескать, выезжал только на наследии Мирчи (сам Мирча об этом сто раз говорил), строил в первую очередь свою карьеру, а уже потом думал о команде. Ну, не знаю. Три чемпионства, выход в плей-офф Лиги чемпионов, победная маска Зорро после «МанСити» – ему есть за что отдать должное. Ты ведь тоже так считаешь?

85-летие клуба застал уже новый тренер. Хотя по факту – практически не застал: с Каштру просто не продлили контракт, и он убрался восвояси за несколько дней до памятной даты. Но этот португалец оказался противоречивее своего предшественника: есть чемпионство и полуфинал Лиги Европы, но в недавно закончившемся сезоне есть лишь оскомина. Ты, наверное, не слышал, как его в прямом эфире ругал бывшая шахтерская знаменитость Алексей Белик: мол, бляха (было чуть иначе сказано, грубее), «Шахтер» всегда славился кубковым характером, а Каштру лишь философствует. Что уж там, прав Леша: характера в последнем сезоне у команды и вправду почти не было. Особенно весной. Посему и тренер будет новый. У нас тут уже почти никто не сомневается, что будет Де Дзерби. Итальянец из «Сассуоло». Говорят, его представят аккурат на следующий день после «днюхи» клуба, 25 мая.

Что он за «фрукт»? Сказать сейчас не берусь: поживем – увидим. Пускай хотя бы пару-тройку матчей отыграет.

А в остальном – вроде бы все терпимо. Караван идет, собаки лают, как говорил в подобных случаях наш заклятый динамовский поводырь. Сейчас уже и не заклятый. Но радует то, что «Шахтер» был, есть и будет». Во всяком случае, так заверил президент клуба. Оснований ему не верить у меня нет. Так что вперед и с песней к светлому будущему.    

Не знаю, где и как «Шахтер» будет отмечать свой следующий юбилей. Хотя, понятное дело, очень бы хотелось, чтобы в Донецке. Мы с тобой даже представить не можем, насколько это может быть круто – команда на родной «Донбасс Арене» празднует 90-летие со дня основания. Вот повод был бы – увидеться, наговориться, напиться, расплакаться…

«Мы вернемся в Донецк и расцелуем его улицы» - не так давно сказал капитан на все времена Дарио Срна. Подпишусь под его словами. И очень хочу, чтобы это случилось как можно быстрее. Даже не сомневаюсь, что ты тоже этого хочешь.

Давай хотеть вместе. Космос обязательно услышит наши голоса. И зачтет их в счет будущих побед. Держись там. А я здесь. Без тебя тут скучно. И не только мне. Впрочем, как и без нас всех там тебе.   

С огромным уважением и ожиданиями ближайшей встречи, твой киевский «брат по крови».  

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Валерий Василенко, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    DonbassUA
    online
      DonbassUA, 24.05.2021 15:06
    -1
    Maks-7777_, 24.05.2021 15:03
    Сепарюга с яготыня что ту несёшь петушок ..,я все видел своими глазами ,а ты тут с яготыня что то лепишь ,мля какие 90% ты знаешь что сначала митинги по 30-50 тысяч человек выходили за Украину в Донецке ??А привезенных с Белгорода и нариков чел 500 -1000!А когда дали команду с Киева сдавать прокуратору,сбу военные части и ментам расходиться когда избивают до смерти людей которые за Украину приезжими с Белгорода ,все и началось!И когда команды ждал беркут привезенный со всей Украины в гостиницах сидел 5 дней освободить ОГА и мерию и до админ задания ,и команды так не поступило от Турчинова,Тарута это рассказывал и все это знают . Так если ты кончиное то лучше молчи!!и не позорься тва рь ты сепарская
    Я только это хотел написать.Каждое слово поддерживаю!Умные поймут!
    Ссылка
    Tiki Tak
    online
      Tiki Tak, 24.05.2021 15:05
    0
    DonbassUA, 24.05.2021 14:43
    если ты не знаешь как сливали Донбасс тогда украинской властью той Парубиём,Яценюком Турчиновым и Амброськиным пешкой который все их команды исполнял в Донецке ,то прикрой свой рот и не позорься .....
    Донбасс сливали сами жители Донбасса и не в 14 году, а с 2004 раз за разом продвигая к власти Януковоща который довёл Украину до дефолта в 2013 и пытался продать страну кацапам
    Ссылка
    Maks-7777_
    online
      Maks-7777_, 24.05.2021 15:04
    -2
    xvalenok01, 24.05.2021 14:55
    Где статистику взял, что украинцы на 90 вiдсоткiв сепаратисты?
    В путинских методичках?
    Да вот такие как он настоящие сепары кон.ч.еные
    Ссылка
    Maks-7777_
    online
      Maks-7777_, 24.05.2021 15:03
    -1
    Сергей Литвиненко, 24.05.2021 14:54
    Донбасс, я неправ, что большинство у вас было за Раиссу? Да нет, прав. В Харькове большинство было против и его отстояли. Вот вам пример как могло быть
    Сепарюга с яготыня что ту несёшь петушок ..,я все видел своими глазами ,а ты тут с яготыня что то лепишь ,мля какие 90% ты знаешь что сначала митинги по 30-50 тысяч человек выходили за Украину в Донецке ??А привезенных с Белгорода и нариков чел 500 -1000!А когда дали команду с Киева сдавать прокуратору,сбу военные части и ментам расходиться когда избивают до смерти людей которые за Украину приезжими с Белгорода ,все и началось!И когда команды ждал беркут привезенный со всей Украины в гостиницах сидел 5 дней освободить ОГА и мерию и до админ задания ,и команды так не поступило от Турчинова,Тарута это рассказывал и все это знают . Так если ты кончиное то лучше молчи!!и не позорься тва рь ты сепарская
    Ссылка
    Володимир Іванович
    online
      Володимир Іванович, 24.05.2021 15:01
    +1
    дякуйте сєпару рєнату ,ригам,опоблоку за війну і за те що не грає Шахтар вдома
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 24.05.2021 14:57
    +1
    xvalenok01, 24.05.2021 14:55
    Где статистику взял, что украинцы на 90 вiдсоткiв сепаратисты?
    В путинских методичках?
    Ахха. Любые выборы глянь. Опросы посмотри до 2014. Так что не нужно тут пыхтеть, сами звали, сами получили. Харьков был против и Харьков устоял.
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 24.05.2021 14:55
    -1
    Сергей Литвиненко, 24.05.2021 14:52
    Логика дерьма у тебя. 90% ОРДЛО хотело Раиссу и звало. Встречало хлебом солью. Да, такова плата за предательство и встречу оккупанта. Как правило смерть. Вы сами ее привели в свой дом. Я считаю, что на 90% дотационный регион с на 100% сепарами Украине не нужен. Только после выплат репараций Раиссей, только с переносом выборов и полным установлением власти Украины.
    Где статистику взял, что украинцы на 90 вiдсоткiв сепаратисты?
    В путинских методичках?
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 24.05.2021 14:54
    0
    DonbassUA, 24.05.2021 14:44
    Ты самый настоящий диванный сепар
    Донбасс, я неправ, что большинство у вас было за Раиссу? Да нет, прав. В Харькове большинство было против и его отстояли. Вот вам пример как могло быть
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 24.05.2021 14:52
    +2
    xvalenok01, 24.05.2021 14:42
    Я бы поставил вопрос(ы) по другому.
    1.Где больше сепаратистов? В киеве. От киян только и слышишь - нафик они нам нужны, пусть отделяются и живут со своей росией. Жто вы хотите украинскую землю отдать кому-то? Вместе с украинскими гражданами?
    2. А что, законы уже отменили? Если да, то можно хоть в киеве, хоть в донецке помкакать и кто кого перекричит, то решение и будет. Стало быть тут путин не при чем. Этого народ хотел.
    Милейший. Вам самим не тошнит от вашей логики, от вашего дерьма?
    Логика дерьма у тебя. 90% ОРДЛО хотело Раиссу и звало. Встречало хлебом солью. Да, такова плата за предательство и встречу оккупанта. Как правило смерть. Вы сами ее привели в свой дом. Я считаю, что на 90% дотационный регион с на 100% сепарами Украине не нужен. Только после выплат репараций Раиссей, только с переносом выборов и полным установлением власти Украины.
    Ссылка
    DonbassUA
    online
      DonbassUA, 24.05.2021 14:52
    0
    Maks-7777_, 24.05.2021 14:50
    Да он п..др с яготыня ,который слюни пускает за монитором ,сепаратюга за которых в стране все и происходит
    Таких как он жизнь обидела при рождении
    Ссылка
    DonbassUA
    online
      DonbassUA, 24.05.2021 14:51
    -2
    лом, 24.05.2021 14:47
    А зачем будущему Пороху те голоса на выборах были? Что бы Юля выиграла?
    Вот без них и крымчан Пэця и проскочил на пост. И думал потом всё за сутки вернуть. Забыли его слова?
    Умные поймут твои слова ....
    Ссылка
    Maks-7777_
    online
      Maks-7777_, 24.05.2021 14:50
    -3
    DonbassUA, 24.05.2021 14:44
    Ты самый настоящий диванный сепар
    Да он п..др с яготыня ,который слюни пускает за монитором ,сепаратюга за которых в стране все и происходит
    Ссылка
    Maks-7777_
    online
      Maks-7777_, 24.05.2021 14:49
    -3
    лом, 24.05.2021 14:47
    А зачем будущему Пороху те голоса на выборах были? Что бы Юля выиграла?
    Вот без них и крымчан Пэця и проскочил на пост. И думал потом всё за сутки вернуть. Забыли его слова?
    💯% Слили сначала ,а потом уже поздно было возращать
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 24.05.2021 14:47
    -3
    DonbassUA, 24.05.2021 14:43
    если ты не знаешь как сливали Донбасс тогда украинской властью той Парубиём,Яценюком Турчиновым и Амброськиным пешкой который все их команды исполнял в Донецке ,то прикрой свой рот и не позорься .....
    А зачем будущему Пороху те голоса на выборах были? Что бы Юля выиграла?
    Вот без них и крымчан Пэця и проскочил на пост. И думал потом всё за сутки вернуть. Забыли его слова?
    Ссылка
    DonbassUA
    online
      DonbassUA, 24.05.2021 14:44
    0
    Сергей Литвиненко, 24.05.2021 14:37
    Такое б...дло, как ты кричало "Раисся приди", "Браво Беркут" и пытаешься сейчас найти виновных в своей тупой башке. А там опилки. Виновата природа, что мозгов вам не дала.
    Ты самый настоящий диванный сепар
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 24.05.2021 14:44
    -1
    KARABAS55, 24.05.2021 14:37
    Как не крути, остались люди в Донецке, которые любят и считают себя Украинцами, которые по каким либо причинам не смогли выехать когда всё начиналось. И я уверен они не перестали болеть за Шахтёр, и не пропускают его игры. Это письмо и рассчитано на таких как они,хотя я и соглашусь с автором статьи, что это грустный праздник....
    Ничего крутить и не надо. Большинство болельщиков Шахтёра и сейчас в Донецке и Донбассе с Приазовьем. Ну сколько всего переселенцев, и сколько среди них болельщиков именно футбола? Да и до футбола ли им в неродных городах и квартирах...
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 24.05.2021 14:43
    -3
    Олег Мандрівник, 24.05.2021 14:34
    Они как бы сами виноваты
    В Харькове, Одессе, Днепре тоже пытались мутить расейский мир, но умных оказалось больше
    Слава богу. Виновных нашли.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 24.05.2021 14:43
    +1
    Petrov20, 24.05.2021 14:37
    нормальный город донецк как и раньше был кто хотел уехать уехал нормальные улицы магазины итд кто вам чего наплел
    Окраины все разбиты снарядами, один центр более менее, а всё остальное разруха.
    Ссылка
    DonbassUA
    online
      DonbassUA, 24.05.2021 14:43
    -4
    Олег Мандрівник, 24.05.2021 14:34
    Они как бы сами виноваты
    В Харькове, Одессе, Днепре тоже пытались мутить расейский мир, но умных оказалось больше
    если ты не знаешь как сливали Донбасс тогда украинской властью той Парубиём,Яценюком Турчиновым и Амброськиным пешкой который все их команды исполнял в Донецке ,то прикрой свой рот и не позорься .....
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 24.05.2021 14:42
    -2
    Сергей Литвиненко, 24.05.2021 14:36
    В эту пропасть они сами угодили И я бы ставил вопрос иначе. Зачем пылеголовые нужны в Киеве? И нужны ли они кому-то кроме себя? И ответ будет как у бабки с интернетом
    Я бы поставил вопрос(ы) по другому.
    1.Где больше сепаратистов? В киеве. От киян только и слышишь - нафик они нам нужны, пусть отделяются и живут со своей росией. Жто вы хотите украинскую землю отдать кому-то? Вместе с украинскими гражданами?
    2. А что, законы уже отменили? Если да, то можно хоть в киеве, хоть в донецке помкакать и кто кого перекричит, то решение и будет. Стало быть тут путин не при чем. Этого народ хотел.
    Милейший. Вам самим не тошнит от вашей логики, от вашего дерьма?
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 24.05.2021 14:18
    +4
    Раньше юбилеями считались даты кратные 25 и на ноль. 25, 50, 75, 100... Теперь абы 5 или 0. ))) Ну вот через 85 лет будет нормально встретиться.
    Сколько можно бредить? Там с каждым днём всё больше паспортов не наших, вырастают дети, не знающие языка украинского и истории. Что им могут предложить? А у нас? Сейчас в садиках дети рождённые после 2014. Что они будут знать про те события и корни произошедшего. Да только то, что им в рот положат. И с другой стороны так.... И с каждым годом пропасть глубже....
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 24.05.2021 13:47
    +4
    Отличное письмо. Как-то примерно так все и есть.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 24.05.2021 14:37
    +3
    Как не крути, остались люди в Донецке, которые любят и считают себя Украинцами, которые по каким либо причинам не смогли выехать когда всё начиналось. И я уверен они не перестали болеть за Шахтёр, и не пропускают его игры. Это письмо и рассчитано на таких как они,хотя я и соглашусь с автором статьи, что это грустный праздник....
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 24.05.2021 14:52
    +2
    xvalenok01, 24.05.2021 14:42
    Я бы поставил вопрос(ы) по другому.
    1.Где больше сепаратистов? В киеве. От киян только и слышишь - нафик они нам нужны, пусть отделяются и живут со своей росией. Жто вы хотите украинскую землю отдать кому-то? Вместе с украинскими гражданами?
    2. А что, законы уже отменили? Если да, то можно хоть в киеве, хоть в донецке помкакать и кто кого перекричит, то решение и будет. Стало быть тут путин не при чем. Этого народ хотел.
    Милейший. Вам самим не тошнит от вашей логики, от вашего дерьма?
    Логика дерьма у тебя. 90% ОРДЛО хотело Раиссу и звало. Встречало хлебом солью. Да, такова плата за предательство и встречу оккупанта. Как правило смерть. Вы сами ее привели в свой дом. Я считаю, что на 90% дотационный регион с на 100% сепарами Украине не нужен. Только после выплат репараций Раиссей, только с переносом выборов и полным установлением власти Украины.
    Ссылка
    Володимир Іванович
    online
      Володимир Іванович, 24.05.2021 15:01
    +1
    дякуйте сєпару рєнату ,ригам,опоблоку за війну і за те що не грає Шахтар вдома
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 24.05.2021 14:57
    +1
    xvalenok01, 24.05.2021 14:55
    Где статистику взял, что украинцы на 90 вiдсоткiв сепаратисты?
    В путинских методичках?
    Ахха. Любые выборы глянь. Опросы посмотри до 2014. Так что не нужно тут пыхтеть, сами звали, сами получили. Харьков был против и Харьков устоял.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 24.05.2021 14:43
    +1
    Petrov20, 24.05.2021 14:37
    нормальный город донецк как и раньше был кто хотел уехать уехал нормальные улицы магазины итд кто вам чего наплел
    Окраины все разбиты снарядами, один центр более менее, а всё остальное разруха.
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 24.05.2021 14:41
    +1
    Олег Мандрівник, 24.05.2021 14:34
    Они как бы сами виноваты
    В Харькове, Одессе, Днепре тоже пытались мутить расейский мир, но умных оказалось больше
    кто ОНИ? сотни тысяч и даже миллионы находились на рабочих местах
    так кто же бегал по улицам и площадям с 2013? абсолютное меньшинство граждан страны, хоть какой город не возьми... а почему они не работали и не занимались своими обязанностями и семьями? вот тут и находится точка входа
    Ссылка
    bsdmk13
    online
      bsdmk13, 24.05.2021 14:34
    +1
    Бред!
    Ссылка
    Tiki Tak
    online
      Tiki Tak, 24.05.2021 15:05
    0
    DonbassUA, 24.05.2021 14:43
    если ты не знаешь как сливали Донбасс тогда украинской властью той Парубиём,Яценюком Турчиновым и Амброськиным пешкой который все их команды исполнял в Донецке ,то прикрой свой рот и не позорься .....
    Донбасс сливали сами жители Донбасса и не в 14 году, а с 2004 раз за разом продвигая к власти Януковоща который довёл Украину до дефолта в 2013 и пытался продать страну кацапам
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 24.05.2021 14:54
    0
    DonbassUA, 24.05.2021 14:44
    Ты самый настоящий диванный сепар
    Донбасс, я неправ, что большинство у вас было за Раиссу? Да нет, прав. В Харькове большинство было против и его отстояли. Вот вам пример как могло быть
    Ссылка
    DonbassUA
    online
      DonbassUA, 24.05.2021 14:52
    0
    Maks-7777_, 24.05.2021 14:50
    Да он п..др с яготыня ,который слюни пускает за монитором ,сепаратюга за которых в стране все и происходит
    Таких как он жизнь обидела при рождении
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    DonbassUA
    online
      DonbassUA, 24.05.2021 14:44
    0
    Сергей Литвиненко, 24.05.2021 14:37
    Такое б...дло, как ты кричало "Раисся приди", "Браво Беркут" и пытаешься сейчас найти виновных в своей тупой башке. А там опилки. Виновата природа, что мозгов вам не дала.
    Ты самый настоящий диванный сепар
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    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 24.05.2021 14:41
    0
    Petrov20, 24.05.2021 14:37
    нормальный город донецк как и раньше был кто хотел уехать уехал нормальные улицы магазины итд кто вам чего наплел
    Ахха. Только витрины заколочены. А ну и работа за 15 тыш считается хорошей. 15 тыш рублев Я тут с одним говорил. Хата в центре Донецка стоит 10 штук зелени. Дача 15 тыш гривен. Я его 3 раза переспросил. Он говорит "Жо...а мира сейчас Донецк"
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    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 24.05.2021 14:09
    0
    Сергей Литвиненко, 24.05.2021 13:51
    Боже, какой лютый бред. Записки сумасшедшего. Сами нагудели на это и теперь стонут.
    лютый бред то, что сепар и б ыдло ты пытаешься казаться человеком.
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    ENJOY_
      ENJOY_, 24.05.2021 13:43
    0
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