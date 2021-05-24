ВИДЕО. Кривцов спел «Спят курганы темные»! Клип к 85-летию Шахтера

«Горняки» отмечают 85-й день рождения

  • 24.05.2021 13:10
  • 486 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Кривцов спел «Спят курганы темные»! Клип к 85-летию Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Сегодня, 24 мая, донецкий «Шахтер» отмечает 85-й день рождения. По этому поводу клуб представил видео с легендарной песней болельщиков клуба «Спят курганы темные».

Современную аранжировку создал известный музыкант The Maneken, а исполнил композицию защитник команды Сергей Кривцов.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 24.05.2021 13:29
    +1
    Лучше б он вчера за сборную нормально отыграл, а то полумертвый, столько потерь!!!
    Ссылка
    enjoypitor
    online
      enjoypitor, 24.05.2021 13:13
    +3
    лучше бы оно спело-"даунбас порожняк не гонит"-в три топа и в три притопа
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 24.05.2021 13:11
    -1
    Просто супер! Спасибо за этот ролик, спасибо Криве, клубу, с днем рождения!
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 24.05.2021 13:11
    -1
    Певец херов. Нулевой защитник (что подтвердила вчерашняя игра в составе зборной), но зато поёт
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 24.05.2021 13:11
    0
    Сергей Литвиненко, 24.05.2021 13:10
    Конечно не "Голуби летят над нашей зоной", но тоже хорошо. Отражает их внутренний мир
    Какой же ты морально скудный человек.
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 24.05.2021 13:10
    -1
    Конечно не "Голуби летят над нашей зоной", но тоже хорошо. Отражает их внутренний мир
    Ссылка
    enjoypitor
    online
      enjoypitor, 24.05.2021 13:13
    +3
    лучше бы оно спело-"даунбас порожняк не гонит"-в три топа и в три притопа
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 24.05.2021 13:29
    +1
    Лучше б он вчера за сборную нормально отыграл, а то полумертвый, столько потерь!!!
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 24.05.2021 13:11
    0
    Сергей Литвиненко, 24.05.2021 13:10
    Конечно не "Голуби летят над нашей зоной", но тоже хорошо. Отражает их внутренний мир
    Какой же ты морально скудный человек.
    Ссылка
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