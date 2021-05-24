ВИДЕО. Кривцов спел «Спят курганы темные»! Клип к 85-летию Шахтера

Сегодня, 24 мая, донецкий «Шахтер» отмечает 85-й день рождения. По этому поводу клуб представил видео с легендарной песней болельщиков клуба «Спят курганы темные».
Современную аранжировку создал известный музыкант The Maneken, а исполнил композицию защитник команды Сергей Кривцов.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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