ФОТО. Вратарь Никола Василь попрощался с Зарей

Вратарь «Зари» Никола Василь попрощался с луганским клубом.



«После двух замечательных лет пора прощаться. Здесь я испытал много счастья и успехов, много прекрасных моментов и завел много друзей. Я никогда не забуду эти два года и всегда буду рад их вспоминать. Но сейчас время для новых вызовов и новой страницы в моей карьере.



Спасибо всем игрокам, людям из клуба и большое спасибо болельщикам, которые оказали мне огромную поддержку. Я всегда выкладывался на все 100% и всей душой играл за клуб. Буду продолжать болеть и надеюсь, что «Заря» добьется еще больших успехов. Спасибо, «Заря», – написал голкипер в инстаграме.



За два сезона в «Заре» Василь сыграл 25 матчей, 13 раз оставив свои ворота в неприкосновенности. Ранее сообщалось, что он подписал контракт с командой «Санкт-Паули», которая выступает во второй Бундеслиге.