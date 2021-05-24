ФОТО. Вратарь Никола Василь попрощался с Зарей

Боснийский голкипер будет болеть за луганчан и дальше

  • 24.05.2021 12:50
  • 1282 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Вратарь Никола Василь попрощался с Зарей
© Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Василь

Вратарь «Зари» Никола Василь попрощался с луганским клубом.
 
«После двух замечательных лет пора прощаться. Здесь я испытал много счастья и успехов, много прекрасных моментов и завел много друзей. Я никогда не забуду эти два года и всегда буду рад их вспоминать. Но сейчас время для новых вызовов и новой страницы в моей карьере.
 
Спасибо всем игрокам, людям из клуба и большое спасибо болельщикам, которые оказали мне огромную поддержку. Я всегда выкладывался на все 100% и всей душой играл за клуб. Буду продолжать болеть и надеюсь, что «Заря» добьется еще больших успехов. Спасибо, «Заря», – написал голкипер в инстаграме.
 
За два сезона в «Заре» Василь сыграл 25 матчей, 13 раз оставив свои ворота в неприкосновенности. Ранее сообщалось, что он подписал контракт с командой «Санкт-Паули», которая выступает во второй Бундеслиге.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    dadlismit
    online
      dadlismit, 24.05.2021 13:05
    0
    Спасибо Никола за игру ! Твой сейв в конце матча с Лестером превосходен !
    Ссылка
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 24.05.2021 12:56
    0
    Чел в порядке)
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 24.05.2021 12:51
    +3
    Класний воротар!
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 24.05.2021 12:51
    +3
    Класний воротар!
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 24.05.2021 13:05
    0
    Спасибо Никола за игру ! Твой сейв в конце матча с Лестером превосходен !
    Ссылка
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 24.05.2021 12:56
    0
    Чел в порядке)
    Ссылка
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