ТаТоТаке. Украина - Бахрейн, смешные доходы УПЛ

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  • 24.05.2021 11:59
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ТаТоТаке. Украина - Бахрейн, смешные доходы УПЛ

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют первый спарринг Украины перед Евро - не победили даже Бахрейн. Что происходит со сборной? Что не так с Шевченко? Кого можно похвалить? Кто лишний в сборной?

Кроме того в выпуске - конфликт Реброва в Ференцвароше, смешная прибыль УПЛ, комментарий Севидова о пожизненной дисквалификации и расклады в первой лиге.

0.00 Анонс
1.48 Почему Бахрейн, а не Бразилия?
4.47 Нюансы шевченковской тактики
6.57 Почему не было феерии?
9.58 Спиваковского разрывает от игры сборной
14.39 Положительные герои этой команды
15.53   Главный провал матча
18.44 Сенькив просит не паниковать
20.52 Кого надо выгнать из сборной?
24.27 Что делает Ребров?
26.42 Козловский и женщины: что не так?
30.06 Сколько зарабатывает УПЛ? Цифры
33.48 УПЛ больше не будет такой, как раньше
34.33 Севидов рассказывает про пожизненный бан
38.57 Требуем открывать рот!
40.50 Вечный вопрос: кто выйдет в УПЛ?
44.28 Ставка от Сенькива
45.22 Прощание
46.11 Бекстейдж

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Источник — ТаТоТаке

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