МБАППЕ о будущем: « Хочу, чтобы вокруг меня был выстроен надежный проект»

Форвард пространно высказался о том, останется ли в ПСЖ

  • 24.05.2021 11:39
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МБАППЕ о будущем: « Хочу, чтобы вокруг меня был выстроен надежный проект»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер ПСЖ Килиан Мбаппе ставит перед собой самые высокие цели и надеется, что клуб будет соответствовать с его требованиями.

«Я хочу благодарен ПСЖ, потому что, когда пришел сюда в 2017 году, был никем. Клуб вселил в меня уверенность, возможно, поверив в меня больше, чем я заслуживал. Я отплатил клубу за это.

Я хочу чувствовать, что нахожусь в месте, где действительно могу побеждать, что вокруг меня выстроен надежный проект. Это самое главное. Я живу футболом, и спортивный проект для меня очень важен.

Что касается Лиги чемпионов, побеждает только одна команда, но это не значит, что все остальные плохие. Я хочу чувствовать, что играю в команде, которая способна достигать поставленных целей. Посмотрим, что произойдет в будущем. Я всегда был счастлив в ПСЖ и провел здесь четыре особенных сезона. Так или иначе, мы сделаем все так, как надо», - сказал Мбаппе.

В этом сезоне Мбаппе сыграл 31 матч за ПСЖ в чемпионате Франции, забил 27 мячей и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет продолжить карьеру в «Реале».

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Источник — RMC

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