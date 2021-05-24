СТАХОВСКИЙ – о похищении Протасевича: «Ryanair, я больше не летаю с вами»

Украинский теннисист Сергей Стаховский жестко отреагировал на официальное заявление крупнейшего европейского лоукостера Ryanair, который «не заметил» арест журналиста.



«Какая куча лжи... Ваши пассажиры не смогли благополучно добраться до Вильнюса... Некоторые из них были арестованы в Минске...

Как можно опубликовать такое заявление? Я больше не летаю с вами, ребята», – написал Стаховский в твиттере.



Отметим, что 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Для этого Беларусь подняла истребители. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.