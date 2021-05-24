СТАХОВСКИЙ – о похищении Протасевича: «Ryanair, я больше не летаю с вами»

Украинский теннисист шокирован позицией ирландского лоукостера

  • 24.05.2021 11:05
  • 1033 просмотра
  • 5 комментариев
СТАХОВСКИЙ – о похищении Протасевича: «Ryanair, я больше не летаю с вами»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский жестко отреагировал на официальное заявление крупнейшего европейского лоукостера Ryanair, который «не заметил» арест журналиста.
 
«Какая куча лжи... Ваши пассажиры не смогли благополучно добраться до Вильнюса... Некоторые из них были арестованы в Минске...

Как можно опубликовать такое заявление? Я больше не летаю с вами, ребята», – написал Стаховский в твиттере.
 
Отметим, что 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Для этого Беларусь подняла истребители. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту. 

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    Ig_Vad
    online
      Ig_Vad, 24.05.2021 11:47
    0
    Новый комментарий - от главы компании. Теперь - правильный.
    Глава авиакомпании Ryanair назвал инцидент с самолетом «поддерживаемым государством угоном».
    «Решение властей Беларуси заставить самолет Ryanair приземлиться в Минске в воскресенье и задержать журналиста было «угоном, поддерживаемым государством».
    «Это был случай спонсируемого государством угона ...спонсируемого государством пиратства. Похоже, намерение властей состояло в том, чтобы убрать журналиста и его спутника по пути... Мы считаем, что в аэропорту также были высажены агенты КГБ».
    Ссылка
    Ig_Vad
    online
      Ig_Vad, 24.05.2021 11:36
    0
    Dmytro Solovyov, 24.05.2021 11:13
    А при чем здесь Ryanair??? Летел бы он какой-то Люфтганзой или KLM - что изменилось бы? Не посадили бы самолёт? Ну-ну...
    Невнимательно читаешь, Дима. Или прочёл только заголовок.
    Претензии к Ryanair не в том, что самолёт угнали террористы, а в том, что в официальном заявлении компания не отреагировала на акт международного терроризма со стороны Таракана и его помощников по отношению к ней и её клиентам.
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
      Сергей Литвиненко, 24.05.2021 11:31
    0
    Dmytro Solovyov, 24.05.2021 11:13
    А при чем здесь Ryanair??? Летел бы он какой-то Люфтганзой или KLM - что изменилось бы? Не посадили бы самолёт? Ну-ну...
    На самом деле по Люфганзе точно бы очканули так себя вести. Там очень много вопросов. Второй пилот был категорически против
    Ссылка
    Vitalii
    online
      Vitalii, 24.05.2021 11:28
    +3
    Dmytro Solovyov, 24.05.2021 11:13
    А при чем здесь Ryanair??? Летел бы он какой-то Люфтганзой или KLM - что изменилось бы? Не посадили бы самолёт? Ну-ну...
    Ще раз уважно перечитайте! Обурення з приводу заяви авіакомпанії.
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 24.05.2021 11:13
    -1
    А при чем здесь Ryanair??? Летел бы он какой-то Люфтганзой или KLM - что изменилось бы? Не посадили бы самолёт? Ну-ну...
    Ссылка
    Vitalii
    online
      Vitalii, 24.05.2021 11:28
    +3
    Dmytro Solovyov, 24.05.2021 11:13
    А при чем здесь Ryanair??? Летел бы он какой-то Люфтганзой или KLM - что изменилось бы? Не посадили бы самолёт? Ну-ну...
    Ще раз уважно перечитайте! Обурення з приводу заяви авіакомпанії.
    Ссылка
    Ig_Vad
    online
      Ig_Vad, 24.05.2021 11:47
    0
    Новый комментарий - от главы компании. Теперь - правильный.
    Глава авиакомпании Ryanair назвал инцидент с самолетом «поддерживаемым государством угоном».
    «Решение властей Беларуси заставить самолет Ryanair приземлиться в Минске в воскресенье и задержать журналиста было «угоном, поддерживаемым государством».
    «Это был случай спонсируемого государством угона ...спонсируемого государством пиратства. Похоже, намерение властей состояло в том, чтобы убрать журналиста и его спутника по пути... Мы считаем, что в аэропорту также были высажены агенты КГБ».
    Ссылка
    Ig_Vad
    online
      Ig_Vad, 24.05.2021 11:36
    0
    Dmytro Solovyov, 24.05.2021 11:13
    А при чем здесь Ryanair??? Летел бы он какой-то Люфтганзой или KLM - что изменилось бы? Не посадили бы самолёт? Ну-ну...
    Невнимательно читаешь, Дима. Или прочёл только заголовок.
    Претензии к Ryanair не в том, что самолёт угнали террористы, а в том, что в официальном заявлении компания не отреагировала на акт международного терроризма со стороны Таракана и его помощников по отношению к ней и её клиентам.
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 24.05.2021 11:31
    0
    Dmytro Solovyov, 24.05.2021 11:13
    А при чем здесь Ryanair??? Летел бы он какой-то Люфтганзой или KLM - что изменилось бы? Не посадили бы самолёт? Ну-ну...
    На самом деле по Люфганзе точно бы очканули так себя вести. Там очень много вопросов. Второй пилот был категорически против
    Ссылка
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