СТАХОВСКИЙ – о похищении Протасевича: «Ryanair, я больше не летаю с вами»

Украинский теннисист Сергей Стаховский жестко отреагировал на официальное заявление крупнейшего европейского лоукостера Ryanair, который «не заметил» арест журналиста.
«Какая куча лжи... Ваши пассажиры не смогли благополучно добраться до Вильнюса... Некоторые из них были арестованы в Минске...
Как можно опубликовать такое заявление? Я больше не летаю с вами, ребята», – написал Стаховский в твиттере.
Отметим, что 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Для этого Беларусь подняла истребители. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.
Источник — Twitter
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Глава авиакомпании Ryanair назвал инцидент с самолетом «поддерживаемым государством угоном».
«Решение властей Беларуси заставить самолет Ryanair приземлиться в Минске в воскресенье и задержать журналиста было «угоном, поддерживаемым государством».
«Это был случай спонсируемого государством угона ...спонсируемого государством пиратства. Похоже, намерение властей состояло в том, чтобы убрать журналиста и его спутника по пути... Мы считаем, что в аэропорту также были высажены агенты КГБ».
Претензии к Ryanair не в том, что самолёт угнали террористы, а в том, что в официальном заявлении компания не отреагировала на акт международного терроризма со стороны Таракана и его помощников по отношению к ней и её клиентам.
Глава авиакомпании Ryanair назвал инцидент с самолетом «поддерживаемым государством угоном».
«Решение властей Беларуси заставить самолет Ryanair приземлиться в Минске в воскресенье и задержать журналиста было «угоном, поддерживаемым государством».
«Это был случай спонсируемого государством угона ...спонсируемого государством пиратства. Похоже, намерение властей состояло в том, чтобы убрать журналиста и его спутника по пути... Мы считаем, что в аэропорту также были высажены агенты КГБ».
Претензии к Ryanair не в том, что самолёт угнали террористы, а в том, что в официальном заявлении компания не отреагировала на акт международного терроризма со стороны Таракана и его помощников по отношению к ней и её клиентам.
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