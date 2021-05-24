Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер? Хочу быть там, где мне будет комфортно»

Итальянский тренер подтвердил, что ведет переговоры с «горняками»

  • 24.05.2021 07:53
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Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер? Хочу быть там, где мне будет комфортно»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби после завершения сезона в чемпионате Италии прокомментировал возможное назначение в донецкий «Шахтер».

«Собираюсь ли я в «Шахтер»? Все возможно, но нам нужно встретиться и обсудить это. Еще ничего не решено. Некоторым это может показаться странным, но они, вероятно, не слушали меня.

Я всегда говорил, что хочу быть там, где буду в комфортных условиях и смогу выкладываться на полную. Я действительно считаю, что мне есть что предложить, и я пытаюсь найти место, где смогу проявить себя», - сказал Де Дзерби.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» объявит о назначении Де Дзерби 26 мая. 

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Источник — Football-Italia

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