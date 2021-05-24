Филиппо Индзаги покидает Беневенто

В Серии Б клуб будет выступать под руководством другого наставника

  • 24.05.2021 05:41
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Филиппо Индзаги покидает Беневенто
© Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппо Индзаги

Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги заявил, что уходит в отставку. Напомним, по итогам сезона клуб вылетел в Серию Б.

«Я ухожу с высоко поднятой головой. Хотел бы встретиться с «Беневенто» там, где они заслуживают быть. У них есть все необходимое, чтобы в ближайшее время вернуться в Серию А.

«Беневенто» и его фанаты навсегда останутся в моем сердце. Прошу прощения за то, что все закончилось вот так», - сказал Филиппо Индзаги.

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Источник — Football-Italia

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