Филиппо Индзаги покидает Беневенто

Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги заявил, что уходит в отставку. Напомним, по итогам сезона клуб вылетел в Серию Б.
«Я ухожу с высоко поднятой головой. Хотел бы встретиться с «Беневенто» там, где они заслуживают быть. У них есть все необходимое, чтобы в ближайшее время вернуться в Серию А.
«Беневенто» и его фанаты навсегда останутся в моем сердце. Прошу прощения за то, что все закончилось вот так», - сказал Филиппо Индзаги.
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Источник — Football-Italia
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