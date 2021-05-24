Прощальный матч Дика Адвоката. Фейеноорд победил Утрехт и пробился в ЛК

В финале плей-офф чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» победил «Утрехт» (2:0).
На стадионе «Де Куйп» в Роттердаме голы забили Луис Синистерра и Брайан Линссен.
Выиграв плей-офф, «Фейеноорд» попал в квалификацию третьего еврокубка – Лиги конференций.
Это был прощальный матч для главного тренера «Фейеноорда» Дика Адвоката, который принял решение завершить профи-карьеру.
Чемпионат Нидерландов
Финал плей-офф за путевку в еврокубки, 23 мая
«Фейеноорд» – «Утрехт» – 2:0
Голы: Луис Синистерра, 24, Брайан Линссен, 89.
Источник — Sport.ua
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