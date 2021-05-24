Драка за трофей. Брага выиграла кубок Португалии в 3-й раз, победив Бенфику

Команда «Брага» выиграла Кубок Португалии 2020/21.
В финальном матче «Брага» переиграла «Бенфику» (2:0). Голы забили Лукас Пьязон и Рикарду Орта. Клуб из Браги в третий раз в истории выиграл трофей (1965–66, 2015–16, 2020–21).
«Бенфика» с 17-й минуты играла вдесятером после удаления вратаря Элтона Лейте. Кроме того, красные карточки за драку в концовке получили Лукас Пьязон и Адель Таарабт.
Кубок Португалии 2020/21
Финал, 23 мая
«Брага» – «Бенфика» – 2:0
Голы: Лукас Пьязон, 45+3, Рикарду Орта, 85.
Удаления: Лукас Пьязон, 90+4 – Элтон Лейте, 17, Адель Таарабт, 90+4.
Esta 🏆 é de TODOS NÓS, Legião!!!— SC Braga (@SCBragaOficial) May 23, 2021
Pela Legião, por Braga, pelo Braga! 🔴⚪#JuntosPelaTerceira pic.twitter.com/e6EMPzbzod
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.