Драка за трофей. Брага выиграла кубок Португалии в 3-й раз, победив Бенфику

Команда «Брага» выиграла Кубок Португалии 2020/21.

В финальном матче «Брага» переиграла «Бенфику» (2:0). Голы забили Лукас Пьязон и Рикарду Орта. Клуб из Браги в третий раз в истории выиграл трофей (1965–66, 2015–16, 2020–21).

«Бенфика» с 17-й минуты играла вдесятером после удаления вратаря Элтона Лейте. Кроме того, красные карточки за драку в концовке получили Лукас Пьязон и Адель Таарабт.

Кубок Португалии 2020/21

Финал, 23 мая

«Брага» – «Бенфика» – 2:0

Голы: Лукас Пьязон, 45+3, Рикарду Орта, 85.

Удаления: Лукас Пьязон, 90+4 – Элтон Лейте, 17, Адель Таарабт, 90+4.