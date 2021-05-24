Драка за трофей. Брага выиграла кубок Португалии в 3-й раз, победив Бенфику

«Бенфика» играла вдесятером после удаления вратаря Элтона Лейте

  • 24.05.2021 02:00
  • 94 просмотра
  • 0 комментариев
Драка за трофей. Брага выиграла кубок Португалии в 3-й раз, победив Бенфику
© Getty Images/Global Images Ukraine

Команда «Брага» выиграла Кубок Португалии 2020/21.

В финальном матче «Брага» переиграла «Бенфику» (2:0). Голы забили Лукас Пьязон и Рикарду Орта. Клуб из Браги в третий раз в истории выиграл трофей (1965–66, 2015–16, 2020–21).

«Бенфика» с 17-й минуты играла вдесятером после удаления вратаря Элтона Лейте. Кроме того, красные карточки за драку в концовке получили Лукас Пьязон и Адель Таарабт.

Кубок Португалии 2020/21

Финал, 23 мая

«Брага» – «Бенфика» – 2:0

Голы: Лукас Пьязон, 45+3, Рикарду Орта, 85.

Удаления: Лукас Пьязон, 90+4 – Элтон Лейте, 17, Адель Таарабт, 90+4.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности