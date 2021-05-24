Итоги Ла Лиги. Севилья удачно завершила чемпионат, переиграв Алавес

23 мая двумя матчами финишировал чемпионат Испании.
«Севилья» удачно завершила турнир, переиграв «Алавес» (1:0). Решающий мяч на 90-й минуте забил Алехандро Гомес. «Севилья» заняла 4-е место и сыграет в Лиге чемпионов.
От Испании в еврокубки попали:
- Лига чемпионов: «Атлетико» (86), «Реал» (84), «Барселона» (79), «Севилья» (77).
- Лига Европы: «Реал Сосьедад» (62), «Бетис» (61).
- Лига конференций: «Вильярреал» (58).
Выбыли из топ-дивизиона: «Уэска», «Вальядолид», «Эйбар».
Ла Лига. 38-й тур
«Севилья» – «Алавес» – 1:0
Гол: Алехандро Гомес, 90.
«Гранада» – «Хетафе» – 0:0
Турнирная таблица
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Источник — Sport.ua
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