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23.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Итоги Ла Лиги. Севилья удачно завершила чемпионат, переиграв Алавес

23 мая двумя матчами финишировал национальный чемпионат Испании

  • 24.05.2021 00:59
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Итоги Ла Лиги. Севилья удачно завершила чемпионат, переиграв Алавес
© Getty Images/Global Images Ukraine

23 мая двумя матчами финишировал чемпионат Испании.

«Севилья» удачно завершила турнир, переиграв «Алавес» (1:0). Решающий мяч на 90-й минуте забил Алехандро Гомес. «Севилья» заняла 4-е место и сыграет в Лиге чемпионов. 

От Испании в еврокубки попали:

  • Лига чемпионов: «Атлетико» (86), «Реал» (84), «Барселона» (79), «Севилья» (77).
  • Лига Европы: «Реал Сосьедад» (62), «Бетис» (61).
  • Лига конференций: «Вильярреал» (58).

Выбыли из топ-дивизиона: «Уэска», «Вальядолид», «Эйбар».

Ла Лига. 38-й тур

«Севилья»  «Алавес»  1:0

Гол: Алехандро Гомес, 90.

«Гранада»  «Хетафе»  0:0

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

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