Артета на выход? Арсенал впервые за 26 лет не пробился в еврокубки

Ужасный сезон для «канониров» на внутренней арене

  • 23.05.2021 21:03
  • 1241 просмотр
  • 3 комментария
Артета на выход? Арсенал впервые за 26 лет не пробился в еврокубки
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» выиграл матч 38-го тура АПЛ против «Брайтона», но не сумел пробиться в еврокубки.
 
Помешали «канонирам» принципиальные соперники из «Тоттенхэма», которые совершили камбэк во встрече с «Лестером» (4:2). Именно «шпоры» и заняли седьмое, последнее еврокубковое место, которое дает право играть в квалификации Лиги Конференций. 
 
«Арсенал» завершил чемпионат на восьмой строчке и впервые за 26 лет не сумел пробиться в еврокубки. Предыдущий раз подобное случалось в 1995 году, когда чемпионом Англии стал «Блэкберн», а «Ноттингем Форрест» стал третьим. «Канониры» тогда финишировали 12-ми. 

АПЛ. 38-й тур

«Арсенал» – «Брайтон» – 2:0

Голы: Пепе, 49 (1:0). Пепе, 60 (2:0).

«Лестер» – «Тоттенхэм» – 2:4

Голы: Варди, 18, пенальти (1:0). Кейн, 41 (1:1). Варди, 52, пенальти (2:1). Шмайхель, 76, автогол (2:2). Бэйл, 86 (2:3). Бэйл, 90 (2:4).

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Источник — Gracenote Live

(6 голосов)

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Комментарии
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 23.05.2021 21:30
    -1
    Ребров уже вылетел в Лондон.
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 23.05.2021 21:22
    +3
    Уберите Венгера кричали они. Дело не в Венгере было. Вернее Венгер давал результат
    Ссылка
    Oleha1987
    online
      Oleha1987, 23.05.2021 21:10
    +4
    Дно пробили вже. А ще в суперлігу хотіли.
    Ссылка
    Oleha1987
    online
      Oleha1987, 23.05.2021 21:10
    +4
    Дно пробили вже. А ще в суперлігу хотіли.
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 23.05.2021 21:22
    +3
    Уберите Венгера кричали они. Дело не в Венгере было. Вернее Венгер давал результат
    Ссылка
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