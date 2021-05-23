Артета на выход? Арсенал впервые за 26 лет не пробился в еврокубки

Лондонский «Арсенал» выиграл матч 38-го тура АПЛ против «Брайтона», но не сумел пробиться в еврокубки.



Помешали «канонирам» принципиальные соперники из «Тоттенхэма», которые совершили камбэк во встрече с «Лестером» (4:2). Именно «шпоры» и заняли седьмое, последнее еврокубковое место, которое дает право играть в квалификации Лиги Конференций.



«Арсенал» завершил чемпионат на восьмой строчке и впервые за 26 лет не сумел пробиться в еврокубки. Предыдущий раз подобное случалось в 1995 году, когда чемпионом Англии стал «Блэкберн», а «Ноттингем Форрест» стал третьим. «Канониры» тогда финишировали 12-ми.

АПЛ. 38-й тур

«Арсенал» – «Брайтон» – 2:0

Голы: Пепе, 49 (1:0). Пепе, 60 (2:0).

«Лестер» – «Тоттенхэм» – 2:4

Голы: Варди, 18, пенальти (1:0). Кейн, 41 (1:1). Варди, 52, пенальти (2:1). Шмайхель, 76, автогол (2:2). Бэйл, 86 (2:3). Бэйл, 90 (2:4).