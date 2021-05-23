Зинченко выйдет в старте Манчестер Сити на матч с Эвертоном

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды на домашний матч 38-го тура АПЛ против «Эвертона».

Этот поединок станет для Зинченко 20-м в чемпионате Англии в текущем сезоне.

Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:00 по киевскому времени.