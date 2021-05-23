Зинченко выйдет в старте Манчестер Сити на матч с Эвертоном

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды на домашний матч 38-го тура АПЛ против «Эвертона».
Этот поединок станет для Зинченко 20-м в чемпионате Англии в текущем сезоне.
Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Your City line-up! 🙌— Manchester City (@ManCity) May 23, 2021
XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Fernandinho (C), Mahrez, De Bruyne, Foden, Sterling, Jesus
SUBS | Steffen, Aké, Gündogan, Agüero, Laporte, Rodrigo, Bernardo, Torres, Mendy
⚽️ @HaysWorldwide
🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/OcIlP6m32x
Источник — ФК Манчестер Сити
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