ФОТО. Жуниор Мораес восстанавливается в бассейне

34-летний нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки колена.

Мораесу уже разрешили плавать в бассейне.

«Чудесное ощущение — я снова могу плавать в бассейне», — прокомментировал Жуниор свежее фото.

В минувшем сезоне Мораес провел за «Шахтер» 25 матчей во всех турнирах, где забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.