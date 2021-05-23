ФОТО. Сборная самых дорогих игроков, чьи команды не сыграют на Евро

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из игроков, чьи национальные команды не пробились в финальную часть Евро-2020.

Самый дорогой из них — 20-летний форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд, который оценивается в €110 миллионов. На втором месте расположился 28-летний голкипер мадридского «Атлетико» и сборной Словении Ян Облак, который оценивается в €90 миллионов.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.