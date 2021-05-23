ФОТО. Сборная самых дорогих игроков, чьи команды не сыграют на Евро

Чемпионат Европы пропустят такие звезды, как Эрлинг Холанд и Ян Облак

  • 23.05.2021 15:54
  • 3235 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Сборная самых дорогих игроков, чьи команды не сыграют на Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из игроков, чьи национальные команды не пробились в финальную часть Евро-2020.

Самый дорогой из них — 20-летний форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд, который оценивается в €110 миллионов. На втором месте расположился 28-летний голкипер мадридского «Атлетико» и сборной Словении Ян Облак, который оценивается в €90 миллионов.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

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Источник — Transfermarkt

(2 голоса)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 23.05.2021 17:19
    +1
    почти вся сборная "Югославии" )))
    Ссылка
    andrea778
    online
      andrea778, 23.05.2021 16:51
    0
    Вибачаюсь, 4
    Ссылка
    andrea778
    online
      andrea778, 23.05.2021 16:49
    +2
    5 сербів, які нафіг там потрібні. Облака жалко, але не на воротаря ходять вболівальники на футбол. Єдиний футболіст в цій групі на якого було б цікаво подивитися, це Haaland. Цікавий норвежець
    Ссылка
    andrea778
    online
      andrea778, 23.05.2021 16:49
    +2
    5 сербів, які нафіг там потрібні. Облака жалко, але не на воротаря ходять вболівальники на футбол. Єдиний футболіст в цій групі на якого було б цікаво подивитися, це Haaland. Цікавий норвежець
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 23.05.2021 17:19
    +1
    почти вся сборная "Югославии" )))
    Ссылка
    andrea778
    online
      andrea778, 23.05.2021 16:51
    0
    Вибачаюсь, 4
    Ссылка
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