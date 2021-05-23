Андрей ШЕВЧЕНКО: «Заявка на Евро определена на 95%»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о состоянии национальной команды перед стартом Евро-2020

«У меня уже есть четкое понимание. Единственное — состояние футболистов. Бывают такие моменты, как с Буяльским. Парень провел великолепный сезон, и мы его вызвали, потому что видим его необходимость в команде. Но, к сожалению, он получил травму, это негативно и для него, и для нас. Не очень приятный момент. Надеюсь, что таких моментов больше не будет. Для меня заявка тех, кто будет на Евро, уже на 95% определена», — отметил Шевченко.

В воскресенье, 23 мая, Украина проведет товарищеский матч с Бахрейном. Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:00.