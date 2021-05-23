Андрей ШЕВЧЕНКО: «Заявка на Евро определена на 95%»

Наставник сборной Украины уже знает, какие игроки отправятся на чемпионат Европы

  • 23.05.2021 15:36
  • 873 просмотра
  • 8 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Заявка на Евро определена на 95%»
© УАФ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о состоянии национальной команды перед стартом Евро-2020

«У меня уже есть четкое понимание. Единственное — состояние футболистов. Бывают такие моменты, как с Буяльским. Парень провел великолепный сезон, и мы его вызвали, потому что видим его необходимость в команде. Но, к сожалению, он получил травму, это негативно и для него, и для нас. Не очень приятный момент. Надеюсь, что таких моментов больше не будет. Для меня заявка тех, кто будет на Евро, уже на 95% определена», — отметил Шевченко.

В воскресенье, 23 мая, Украина проведет товарищеский матч с Бахрейном. Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 23.05.2021 16:03
    0
    Max30, 23.05.2021 15:54
    Не спорю Беседин выполняет большой объем черновой роботы,ну он не нападающий уровня сборной,и Динамо тоже,так и Коноплянка с Коваленко не тянут сейчас,но они хоть могут усилить немного команду
    правильно лучше Беседина не брать на евро ,Коноплянка с Коваленко больше пользы принесут команде.
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    Михаил Степанов
      Михаил Степанов, 23.05.2021 16:03
    0
    надеюсь Шева, через время, свои слова о Буяльском не забудет
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    Zport.
      Zport., 23.05.2021 15:55
    +1
    RomanEnakievo, 23.05.2021 15:49
    Шепелева и так нет. У тебя к Беседину личная неприязнь? Хочешь, что бы в сборной два нападающих осталось, один из которых вообще без игровой практики?
    Привет!меня Zport зовут ,ну на сайте все шпротом кличут.Тебе нравится моя аватарка ?
    Ссылка
    Max30
      Max30, 23.05.2021 15:54
    0
    RomanEnakievo, 23.05.2021 15:49
    Шепелева и так нет. У тебя к Беседину личная неприязнь? Хочешь, что бы в сборной два нападающих осталось, один из которых вообще без игровой практики?
    Не спорю Беседин выполняет большой объем черновой роботы,ну он не нападающий уровня сборной,и Динамо тоже,так и Коноплянка с Коваленко не тянут сейчас,но они хоть могут усилить немного команду
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 23.05.2021 15:49
    0
    Zport., 23.05.2021 15:46
    всяких сирот,шепелевых и бесединых думаю не будет в окончательной заявке
    Шепелева и так нет. У тебя к Беседину личная неприязнь? Хочешь, что бы в сборной два нападающих осталось, один из которых вообще без игровой практики?
    Ссылка
    Dmit D
    online
      Dmit D, 23.05.2021 15:49
    0
    Беседин скорее всего будет))
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 23.05.2021 15:46
    -2
    всяких сирот,шепелевых и бесединых думаю не будет в окончательной заявке
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 23.05.2021 15:44
    +1
    Главное, что Коноплянка и Коваленко будут.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 23.05.2021 15:55
    +1
    RomanEnakievo, 23.05.2021 15:49
    Шепелева и так нет. У тебя к Беседину личная неприязнь? Хочешь, что бы в сборной два нападающих осталось, один из которых вообще без игровой практики?
    Привет!меня Zport зовут ,ну на сайте все шпротом кличут.Тебе нравится моя аватарка ?
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 23.05.2021 15:44
    +1
    Главное, что Коноплянка и Коваленко будут.
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 23.05.2021 16:03
    0
    Max30, 23.05.2021 15:54
    Не спорю Беседин выполняет большой объем черновой роботы,ну он не нападающий уровня сборной,и Динамо тоже,так и Коноплянка с Коваленко не тянут сейчас,но они хоть могут усилить немного команду
    правильно лучше Беседина не брать на евро ,Коноплянка с Коваленко больше пользы принесут команде.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 23.05.2021 16:03
    0
    надеюсь Шева, через время, свои слова о Буяльском не забудет
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 23.05.2021 15:54
    0
    RomanEnakievo, 23.05.2021 15:49
    Шепелева и так нет. У тебя к Беседину личная неприязнь? Хочешь, что бы в сборной два нападающих осталось, один из которых вообще без игровой практики?
    Не спорю Беседин выполняет большой объем черновой роботы,ну он не нападающий уровня сборной,и Динамо тоже,так и Коноплянка с Коваленко не тянут сейчас,но они хоть могут усилить немного команду
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 23.05.2021 15:49
    0
    Zport., 23.05.2021 15:46
    всяких сирот,шепелевых и бесединых думаю не будет в окончательной заявке
    Шепелева и так нет. У тебя к Беседину личная неприязнь? Хочешь, что бы в сборной два нападающих осталось, один из которых вообще без игровой практики?
    Ссылка
    Dmit D
    online
      Dmit D, 23.05.2021 15:49
    0
    Беседин скорее всего будет))
    Ссылка
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